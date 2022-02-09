Зинченко в резерве. Ман Сити взял три очка в игре с Брентфордом

9 февраля состоялись 4 матча 24-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0. Голами отличились Рияд Марез и Кевин Де Брейне.
Украинский футболист Александр Зинченко провел весь матч в резерве у хозяев поля.
«Ман Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 60 очков.
Премьер-лига. 24-й тур
Манчестер Сити – Брентфорд – 2:0
Голы: Марез, 40 (пен), Де Брюйне, 69.
Ман Сити: Эдерсон, Рубен Диаш, Стоунс, Ляпорт, Жоау Канселу, Эрнандес, Де Брюйне, Бернарду Силва, Стерлинг, Марез (Грилиш, 66), Фоден (Гюндоган, 71)
Брентфорд: Райя, Хенри, Пиннок, Янссон, Айер, Роэрслев Расмуссен, Нергор, Йенсен, Годдос (Дасилва, 62), Оньека (Висса, 70), Канос (Мбеумо, 62).
Судья: Инглэнд (Англия)
Норвич – Кристал Пэлас – 1:1
Голы: Пукки, 1 – Заа, 60.
Нереализованный пенальти: Заа, 63
Тоттенхэм – Саутгемптон – 2:3
Голы: Беднарек, 18, автогол (1:0). Бройя, 23 (1:1). Сон Хын Мин, 70 (2:1). Эль-Юнусси, 79 (2:2). Адамс, 82 (2:3)
Астон Вилла – Лидс – 3:3
Голы: Джеймс, 9 (0:1). Коутинью, 30 (1:1). Рэмси, 38 (2:1). Рэмси, 43 (3:1). Джеймс, 45 (3:2). Льоренте, 63 (3:3)
Турнирная таблица чемпионата Англии
Источник — Sport.ua
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