24-й тур
Астон Вилла
3 : 3
Лидс
09.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Зинченко в резерве. Ман Сити взял три очка в игре с Брентфордом

«Тоттенхэм» уступил «Саутгемптону», «Астон Вилла» и «Лидс» забили по 3 гола

  • 09.02.2022 23:59
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Зинченко в резерве. Ман Сити взял три очка в игре с Брентфордом
© Getty Images/Global Images Ukraine

9 февраля состоялись 4 матча 24-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0. Голами отличились Рияд Марез и Кевин Де Брейне.

Украинский футболист Александр Зинченко провел весь матч в резерве у хозяев поля.

«Ман Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 60 очков. 

Премьер-лига. 24-й тур

Манчестер Сити – Брентфорд – 2:0

Голы: Марез, 40 (пен), Де Брюйне, 69.

Ман Сити: Эдерсон, Рубен Диаш, Стоунс, Ляпорт, Жоау Канселу, Эрнандес, Де Брюйне, Бернарду Силва, Стерлинг, Марез (Грилиш, 66), Фоден (Гюндоган, 71)

Брентфорд: Райя, Хенри, Пиннок, Янссон, Айер, Роэрслев Расмуссен, Нергор, Йенсен, Годдос (Дасилва, 62), Оньека (Висса, 70), Канос (Мбеумо, 62).

Судья: Инглэнд (Англия)

Норвич – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Пукки, 1 – Заа, 60.

Нереализованный пенальти: Заа, 63

Тоттенхэм – Саутгемптон – 2:3

Голы: Беднарек, 18, автогол (1:0). Бройя, 23 (1:1). Сон Хын Мин, 70 (2:1). Эль-Юнусси, 79 (2:2). Адамс, 82 (2:3)

Астон Вилла – Лидс – 3:3

Голы: Джеймс, 9 (0:1). Коутинью, 30 (1:1). Рэмси, 38 (2:1). Рэмси, 43 (3:1). Джеймс, 45 (3:2). Льоренте, 63 (3:3)

Турнирная таблица чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

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