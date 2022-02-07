24-й тур
Ман Сити
0 : 0
Брентфорд
09.02.2022 21:45   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити - Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Новичок сезона попробует озадачить единоличного лидера АПЛ

  • 07.02.2022 15:26
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Манчестер Сити - Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 9 февраля, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится матч 24 тура английского чемпионата, в котором «Манчестер Сити» примет «Брентфорд». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по Киеву.

«Манчестер Сити»

 

Команда Хосепа Гвардиолы на соперников по АПЛ нынче смотрит свысока – она первая в турнирной таблице с определенным запасом прочности. В 23 матчах «горожане» набрали 57 очков, имея в активе 18 побед при 3 ничьих, а в пассиве – два поражения. У идущего вторым «Ливерпуля» 48 пунктов при одной игре в запасе.

В чемпионате Англии «Сити» идет без поражений с 30 октября, когда у команды случилась осечка в домашней игре с «Кристал Пэлас» (0:2). Затем подопечные Гвардиолы выдали 12-матчевую победную серию. Прервалась она 22 января ничьей 1:1 на поле «Саутгемптона». Однако затем состоялась победа со счетом 4:1 дома над «Фулхэмом» в матче Кубка Англии.

В текущем 2022 году «Манчестер Сити» провел во всех турнирах 5 поединков – 4 победы, 1 ничья. В настоящий момент команда является лидером АПЛ по показателям на своем поле – 28 очков в 11 проведенных встречах (9 побед, 1 ничья, 1 поражение).

«Брентфорд»

 

Подопечные датчанина Томаса Фрэнка в текущей турнирной таблице чемпионата Англии занимают 14 позицию, имея в активе 23 очка (6 побед, 5 ничьих, 12 поражений). В настоящий момент у «Брентфорда» имеется неприятная серия из четырех кряду поражений («Саутгемптон» - 1:4 на выезде, «Ливерпуль» - 0:3 в гостях, «Манчестер Юнайтед» - 1:3 дома, «Вулверхэмптон» - 1:2 на своем поле). Череда неудач пришла на смену победе дома над «Астон Виллой» (2:1), которая датирована 2 января.

По успехам в сезоне на выезде «Брентфорд» идет в чемпионате Англии на 11 позиции. В 11 гостевых поединках «пчелы» набрали 10 очков (2 победы, 4 ничьи, 5 поражений). В трех крайних выездных матчах команда Фрэнка потерпела неудачи.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.12 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Силва, Родри, де Брюйне, Марез, Стерлинг, Грилиш.

«Брентфорд»: Рая – Айер, Янссон, Пиннок, Роерслев, Баптист, Нергор, Оньека, Генри, Тони, Канос.

9 февраля, среда

«Манчестер Сити» - «Брентфорд»
Манчестер. Стадион «Этихад». 21:45
ТВ-трансляция – Setanta Sports+
Прогноз Sport.ua — 2:0

 

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Источник — Sport.ua

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