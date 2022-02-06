Наставник Сампдории пояснил, почему провел обратную замену Супряги

Марко Джампаоло после матча с «Сассуоло» отметил, что Влад не знает языка

  • 06.02.2022 21:55
  • 3227 просмотров
  • 13 комментариев
Наставник Сампдории пояснил, почему провел обратную замену Супряги
© Getty Images/Global Images Ukraine. Супряга и Джампаоло

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло после матча 24-го тура против «Сассуоло» (4:0) пояснил, почему провел обратную замену Владислава Супряги:

«Супряга не знает языка. Нам нужен переводчик, чтобы понимать друг друга. Я обнял его. Думаю, он понял, что замена – это не проблема для 20-летнего игрока».

Украинец вышел на поле на 36-й минуте в своем дебютном матче, но Джампаоло заменил форварда на 59-й на Андреа Конти, который спустя несколько минут забил гол.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — SampdoriaNews.net

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    SandroKing, 06.02.2022 22:02
    +4
    Он отметил, что Супряга не знает языка, но почему заменил так и не сказал.
    Ссылка
    online
    Babacam, 06.02.2022 22:11
    +3
    Лучше по клубам ночным или в PS рубиться чем язык иностранный учить,а теперь что глухонемой ничего не понимает что от него требуют на поле.Не дальновидные и ленивые наши спортсмены,типо-нас и здесь не плохо кормят
    Ссылка
    inoj, 06.02.2022 22:10
    +3
    Незнання, принаймні, англійської мови будь-ким з футболістів, особливо тим, що претендують на потрапляння в європейські клуби - це ніщо інше, як звичайний непрофесіоналізм.
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    online
    Поручик Ржевский, 06.02.2022 21:59
    +2
    Багато нашіх "талантів" англійську теж не знають...
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    vovann333, 06.02.2022 22:26
    0
    Ігрок вийшов на поле,і обана,тренер взнає що він не знає італ. чи анг. мови.
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    ash, 06.02.2022 22:23
    0
    Якщо гравець хоче грати в європейському клубі, то він має заздалегідь вивчити і добре володіти хоча б англійською. Тоді й з іншими мовами буде легше.
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    andre_lui, 06.02.2022 22:20
    0
    Было 2 0, выигрывать нужно обязательно. Соссуоло такой опонент, что отыграть пару мячей это запросто. Нужно играть компактно, слаженно, коммуникация тут очень важна, подсказки с тренерского мостика. Влад и не сыгран и языка не знает. Перестраховался тренер. Сначала бросил в мясорубку, потом заменил. Дров не наламано, дальше будет, а людям есть о чем поговорить.
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    online
    Владислав Рейский, 06.02.2022 22:18
    0
    SandroKing, 06.02.2022 22:02
    Он отметил, что Супряга не знает языка, но почему заменил так и не сказал.
    Отправил учить язык прямо с замены
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    umnuy2, 06.02.2022 22:17
    0
    опять по ночам теперь плакать будет
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    Tasha19, 06.02.2022 22:10
    0
    Тренер себе відмазав, випустив на поле абсолютно не готового гравця, зрозумів свою помилку, провів зворотню заміну. Але тут все одно питання до тренера, нащо випускати не готового гоавця та ще й який не розуміє тренера, бо не знає італійської.
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    salomon77757, 06.02.2022 22:10
    0
    porvy-pykan, 06.02.2022 22:03
    Он и мову то не знает,его родной кипрский
    Ох ты и гнида
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    ona_proigraet, 06.02.2022 22:08
    0
    я ожидал, что дадут сыграть хотя бы пару матчей, как вдруг тренер через 20 минут игрового времени обнаружил, что не может общаться с игроком А игрок, вышедший вместо Супряги, тут же забил гол и как бы сразу похоронил все надежды зацепиться в новом клубе. Шансы нужно уметь использовать. И это не про Супрягу. Сейчас он надолго сядет на лавочку, а потом сбагрят куда-нить в аренду во вторую итальянскую лигу. Больше мы его не увидим
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    online
    porvy-pykan, 06.02.2022 22:03
    -3
    Он и мову то не знает,его родной кипрский
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    aleks 2385, 06.02.2022 21:57
    -4
    Ганьба супрязi
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