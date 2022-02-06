Наставник Сампдории пояснил, почему провел обратную замену Супряги

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло после матча 24-го тура против «Сассуоло» (4:0) пояснил, почему провел обратную замену Владислава Супряги:

«Супряга не знает языка. Нам нужен переводчик, чтобы понимать друг друга. Я обнял его. Думаю, он понял, что замена – это не проблема для 20-летнего игрока».

Украинец вышел на поле на 36-й минуте в своем дебютном матче, но Джампаоло заменил форварда на 59-й на Андреа Конти, который спустя несколько минут забил гол.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine