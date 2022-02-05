Камерун сделал невероятный камбэк и стал третьим на Кубке Африки

На Кубке африканских наций состоялся матч за 3-е место между Буркина-Фасо и Камеруном.
Команды выдали яркий поединок, хотя казалось, что сборная Буркина-Фасо сможет легко победить. Команда в первом тайме забила три гола.
Однако Камерун сумел отыграться во второй половине встречи. Команда сравняла счет, а дубль на 85-й и 88-й минутах оформил Абубакар. Невероятный камбэк.
В итоге Камерун победил в серии пенальти и стал третьим. Любопытно, что тренер Буркина-Фасо перед пенальти решил заменить вратаря.
Камерун, который принимает турнир, был обладателем Кубка Африки в 2017 году.
6 февраля в финале сыграют Египет и Сенегал.
Кубок Африки. Матч за 3-е место
Буркина-Фасо - Камерун 3:3 (по пенальти 3:5)
Голы: Яго, 24, Онана, 43 (в свои ворота), Д.Оуттара, 49 - Бахокен, 72, Абубакар, 85, 88
Буркина-Фасо: Ф.Оудраго (Савадого, 90), Каборе, С.Оуттара, Э.Тапсоба, Яго, Туре, И.Оуттара, Траоре (Банде, 87), Сангаре, А.Тапсоба (Эрик, 87), Д.Оуттара (Конате, 90)
Камерун: А.Онана, Мбаизо, Онгене, Мукоди, Битоло, Гуэт (Абубакар, 46), Ж.Онана, Бассогог (Экамби, 54), Кунде, Ганаго (Нгамалеу, 46), Бахокен
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
И буркинафасольцы расслабили булки.
И их воротник начал чудить и исполнять.
А в серии пенальти он никашка, такого я ещё не видел .
Просто мешком падал в левый угол, иногда в правый ..
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.