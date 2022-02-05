Буркина Фасо
3 : 3
(3:5)
Камерун
05.02.2022, FT

Камерун сделал невероятный камбэк и стал третьим на Кубке Африки

Камерун отыграл три гола и победил в серии пенальти

  • 05.02.2022 23:13
  • 2280 просмотров
  • 3 комментария
Камерун сделал невероятный камбэк и стал третьим на Кубке Африки
© twitter.com/caf_online

На Кубке африканских наций состоялся матч за 3-е место между Буркина-Фасо и Камеруном.

Команды выдали яркий поединок, хотя казалось, что сборная Буркина-Фасо сможет легко победить. Команда в первом тайме забила три гола.

Однако Камерун сумел отыграться во второй половине встречи. Команда сравняла счет, а дубль на 85-й и 88-й минутах оформил Абубакар. Невероятный камбэк.

В итоге Камерун победил в серии пенальти и стал третьим. Любопытно, что тренер Буркина-Фасо перед пенальти решил заменить вратаря.

Камерун, который принимает турнир, был обладателем Кубка Африки в 2017 году.

6 февраля в финале сыграют Египет и Сенегал.

Кубок Африки. Матч за 3-е место

Буркина-Фасо - Камерун 3:3 (по пенальти 3:5)
Голы: Яго, 24, Онана, 43 (в свои ворота), Д.Оуттара, 49 - Бахокен, 72, Абубакар, 85, 88

Буркина-Фасо: Ф.Оудраго (Савадого, 90), Каборе, С.Оуттара, Э.Тапсоба, Яго, Туре, И.Оуттара, Траоре (Банде, 87), Сангаре, А.Тапсоба (Эрик, 87), Д.Оуттара (Конате, 90)

Камерун: А.Онана, Мбаизо, Онгене, Мукоди, Битоло, Гуэт (Абубакар, 46), Ж.Онана, Бассогог (Экамби, 54), Кунде, Ганаго (Нгамалеу, 46), Бахокен

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
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    euro2012_za_2012euro, 05.02.2022 23:54 (изменен)
    0
    Игра шла, счет рос. Онана начудил
    И буркинафасольцы расслабили булки.
    И их воротник начал чудить и исполнять.
    А в серии пенальти он никашка, такого я ещё не видел .
    Просто мешком падал в левый угол, иногда в правый ..
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    online
    PETP0, 05.02.2022 23:45
    0
    Почти Ливерпуль - Милан.
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    online
    PETP0, 05.02.2022 23:45
    0
    Отыграться после 0-3?! Круто!
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