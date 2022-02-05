Буркина-Фасо – Камерун. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч за третье место Кубка африканских наций Буркина-Фасо – Камерун:

«Вот и подходит к завершению Кубок африканских наций, где в матче за третье место сыграют Буркина-Фасо и Камерун. Кстати, они уже играли на групповой стадии, и камерунцы победили со счетом 2:1. Мы знаем, что хозяева турнира, камерунцы, которых возглавляет 60-летний португалец Тони Консейсау, считались фаворитами на победу в этом розыгрыше КАН. В групповом раунде сборная Камеруна выиграла у Буркина-Фасо благодаря дублю Абубакара, который после гола Буркина-Фасо реализовал два пенальти в концовке первого тайма и вывел камерунцев вперед. Это была первая победа Камеруна на турнире. Хочу читателям напомнить об этом!

В 1/8 финала после ничьи 1:1 в основное время футболисты Буркина-Фасо обыграли в серии пенальти со счетом 7:6 команду Габона. В четвертьфинале они выиграли 1:0 у Туниса, а в полуфинале со счетом 1:3 уступили Сенегалу. А вот камерунцы, пятикратные победители КАН, в 1/8 финала обыграли 2:1 Коморские острова, в 1/4 финала победили со счетом 2:0 Гамбию, а в полуфинале по пенальти проиграли Египту. Кстати, камерунцы на турнире в игровое время вообще не уступали. Они проиграли только по пенальти египтянам. Камерунцы не вышли в финал только, потому что проиграли в исполнении одиннадцатиметровых.

Что я могу сказать по Камеруну? У них приличный состав. Я выделю хорошего вратаря «Аякса» Андре Онана. Полузащитник Ангисса играет в «Наполи», нападающий Экамби – в «Лионе», Абубакар – в «Аль-Нассре», а Шупо-Мотинг – в «Баварии». Не забывайте об этом! А есть еще Клинтон Н’Жи, который прошел школу «Лиона», «Тоттенхэма» и «Марселя». Футболисты Буркина-Фасо пока что не играют в таких именитых клубах. Но после успешной игры в этом розыгрыше КАН они могут получить выгодные предложения. Поэтому они и в матче за третье место постараются прыгнуть выше головы.

Камерунцы эмоционально разряжены и расстроены после невыхода в финал. Поэтому возможна определенная, а может даже большая ротация состава. И даже это не помешает хозяевам завоевать брнозовые медали этого Кубка африканских наций», - сказал Грозный.

Матч Буркина-Фасо – Камерун состоится 5 февраля. Начало встречи – в 21:00.