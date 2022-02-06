Вчера, 5 февраля Камерун в драматическом матче за третье место на Кубке африканских наций в серии пенальти обыграл Буркина-Фасо – 3:3 (5:3). Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|120+5'
|ГОЛ ! С пенальти забил Амбруаз Ойонго (Камерун).
|120+4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Стив Яго (Буркина Фасо).
|120+4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Пьер Кунде Малонг (Камерун).
|120+3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карл Токо-Экамби (Камерун).
|120+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сумаила Уаттара (Буркина Фасо).
|120+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Николя Нгамалё (Камерун).
|120+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Исса Каборе (Буркина Фасо).
|120+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Венсан Абубакар (Камерун).
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Венсан Абубакар (Камерун).
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Венсан Абубакар (Камерун).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Стефан Бахокен (Камерун).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Джибриль Уаттара (Буркина Фасо).
|43'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Андре Онана (Камерун).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Стив Яго (Буркина Фасо).
Источник — YouTube
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