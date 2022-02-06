Буркина Фасо
3 : 3
(3:5)
Камерун
05.02.2022, FT

Буркина-Фасо – Камерун – 3:3 (3:5). Видео голов и обзор матча

Обзор эпической битвы за бронзу Кубка Африки

  • 06.02.2022 06:30
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Буркина-Фасо – Камерун – 3:3 (3:5). Видео голов и обзор матча

Вчера, 5 февраля Камерун в драматическом матче за третье место на Кубке африканских наций в серии пенальти обыграл Буркина-Фасо – 3:3 (5:3). Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
120+5' ГОЛ ! С пенальти забил Амбруаз Ойонго (Камерун).
120+4' ГОЛ ! С пенальти забил Стив Яго (Буркина Фасо).
120+4' ГОЛ ! С пенальти забил Пьер Кунде Малонг (Камерун).
120+3' ГОЛ ! С пенальти забил Карл Токо-Экамби (Камерун).
120+2' ГОЛ ! С пенальти забил Сумаила Уаттара (Буркина Фасо).
120+2' ГОЛ ! С пенальти забил Николя Нгамалё (Камерун).
120+1' ГОЛ ! С пенальти забил Исса Каборе (Буркина Фасо).
120+1' ГОЛ ! С пенальти забил Венсан Абубакар (Камерун).
87' ГОЛ ! Мяч забил Венсан Абубакар (Камерун).
85' ГОЛ ! Мяч забил Венсан Абубакар (Камерун).
71' ГОЛ ! Мяч забил Стефан Бахокен (Камерун).
49' ГОЛ ! Мяч забил Джибриль Уаттара (Буркина Фасо).
43' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Андре Онана (Камерун).
24' ГОЛ ! Мяч забил Стив Яго (Буркина Фасо).

Источник — YouTube

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