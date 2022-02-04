ДЕНИСОВ: «Если бы стартовый матч пришлось прервать, все бы перегорели»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов рассказал, как и почему было принято решение перенести стартовый матч турнира Winter Cup 2022 между житомирским «Полесьем» и ровенским «Вересом». Напомним, эта встреча должна была состояться 3 февраля.

«Когда мы вчера прилетели в Турцию, здесь все напоминало не Анталию, а какую-то Антарктику. То, что здесь происходило с точки зрения погоды – сплошной ужас. Еще вчера у меня были опасения, что ничего не начнется. И сегодня, к сожалению, все подтвердилось. Погода очень плохая. Как я уже говорил, сегодня даже не работал международный аэропорт Анталии, был очень сильный ливень и ветер.

Приблизительно в час или два я начал переговоры со всеми клубами. Сказал, что мы можем только приехать, посмотреть друг на друга и уехать, не понимая, что делать дальше. Футболисты уже были бы разогретыми, мы должны были бы начинать матч, а после этого говорить «отбой». Мне кажется, что в таком случае все бы просто перегорели. Если бы мы принимали решение о том, что матч не состоится, только в семь вечера, это отразилось бы на внутреннем состоянии тренеров и игроков.

Поэтому после переговоров со всеми участниками мы пришли к тому, что матч будет перенесен. Мы не понимали, какая погода будет в семь вечера, но по прогнозу должен быть дождь. Поэтому мы сразу решили провести матч завтра, в 15:00 по киевскому времени», - сказал Денисов.