Cтарт Winter Cup перенесли на один день

В Анталии плохая погода

  • 03.02.2022 13:53
  • 362 просмотра
  • 3 комментария
Cтарт Winter Cup перенесли на один день
© ФК Верес. Юрий Вирт

Товарищеский турнир в Турции Winter Cup, в котором сыграют четыре украинских клуба – «Полесье», «Верес», «Металлист» и «Черноморец», перенесен на один день. Об этом сообщил директор каналов Футбол Александр Денисов. Отметим, что в Анталии в четверг отменены все товарищеские матчи.

Таким образом, стартовый матч Winter Cup «Полесье» - «Верес» состоится в пятницу, 4 февраля. Поединок начнется в 15:00. Матч «Черноморец» - «Металлист» состоится в 19:00, как и было запланировано ранее.

Отметим, что в составе «Полесья» на турнире намерен сыграть украинский боксер Александр Усик.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Mednyj, 03.02.2022 14:25
    +1
    ZloyDeda, 03.02.2022 14:18
    Навіть погода зрозуміла, що то за порнографія починається
    Что за народ, ну не нравиться не смотри и не читай...
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    online
    ABOBA, 03.02.2022 14:27
    0
    Вот блин, а я уже пива с рыбкой купил
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    online
    ZloyDeda, 03.02.2022 14:18
    -2
    Навіть погода зрозуміла, що то за порнографія починається
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