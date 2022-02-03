Cтарт Winter Cup перенесли на один день

Товарищеский турнир в Турции Winter Cup, в котором сыграют четыре украинских клуба – «Полесье», «Верес», «Металлист» и «Черноморец», перенесен на один день. Об этом сообщил директор каналов Футбол Александр Денисов. Отметим, что в Анталии в четверг отменены все товарищеские матчи.

Таким образом, стартовый матч Winter Cup «Полесье» - «Верес» состоится в пятницу, 4 февраля. Поединок начнется в 15:00. Матч «Черноморец» - «Металлист» состоится в 19:00, как и было запланировано ранее.

Отметим, что в составе «Полесья» на турнире намерен сыграть украинский боксер Александр Усик.