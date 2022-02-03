Бывший лидер мирового рейтинга получил уайлд-кард на три турнира ATP

Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей получил уайлд-кард сразу на три турнира, который пройдут последовательно в феврале.



Британец приглашен в Роттердам (ATP 500), Доху (ATP 250) и Дубай (ATP 500).



Отметим, что Маррей сейчас занимает 102-ю строчку в мировой классификации и не может попадать на такие турниры в основу по рейтингу.

На Australian Open Маррей остановился во втором круге.