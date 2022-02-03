Бывший лидер мирового рейтинга получил уайлд-кард на три турнира ATP

Энди Маррей сыграет в Роттердаме, Дохе и Дубае

  • 03.02.2022 11:46
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  • 1 комментарий
Бывший лидер мирового рейтинга получил уайлд-кард на три турнира ATP
© Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей получил уайлд-кард сразу на три турнира, который пройдут последовательно в феврале.
 
Британец приглашен в Роттердам (ATP 500), Доху (ATP 250) и Дубай (ATP 500). 
 
Отметим, что Маррей сейчас занимает 102-ю строчку в мировой классификации и не может попадать на такие турниры в основу по рейтингу.

На Australian Open Маррей остановился во втором круге.

Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Умник, 03.02.2022 11:56
    0
    Класнючий игрок.
    Думал после тима хэнмэна больше никого не будет.
    Но энди конечно чудеса творил.
    Жаль что травму лечил очень долго.
    А вдруг феникс воскреснет.
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