Бывший лидер мирового рейтинга получил уайлд-кард на три турнира ATP

Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей получил уайлд-кард сразу на три турнира, который пройдут последовательно в феврале.
Британец приглашен в Роттердам (ATP 500), Доху (ATP 250) и Дубай (ATP 500).
Отметим, что Маррей сейчас занимает 102-ю строчку в мировой классификации и не может попадать на такие турниры в основу по рейтингу.
На Australian Open Маррей остановился во втором круге.
Источник — Twitter
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Думал после тима хэнмэна больше никого не будет.
Но энди конечно чудеса творил.
Жаль что травму лечил очень долго.
А вдруг феникс воскреснет.
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