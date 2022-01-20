Пятикратный финалист Australian Open завершил борьбу на турнире

Британский теннисист Энди Маррей завершил борьбу в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче второго круга пятикратный финалист турнира, который в этом году получил уайлд-кард, проиграл японцу Таро Даниэлю.
Australian Open. Второй круг
Таро Даниэль (Япония) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:4, 6:4, 6:4
В следующем круге представитель Японии, который стартовал в квалификации, сразится против итальянца Янника Синнера или Стива Джонсона из США.
Источник — Sport.ua
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