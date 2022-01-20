Пятикратный финалист Australian Open завершил борьбу на турнире

Энди Маррей проиграл во втором круге

  • 20.01.2022 11:46
  • 1336 просмотров
  • 1 комментарий
Пятикратный финалист Australian Open завершил борьбу на турнире
© Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Британский теннисист Энди Маррей завершил борьбу в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису.
 
В матче второго круга пятикратный финалист турнира, который в этом году получил уайлд-кард, проиграл японцу  Таро Даниэлю.
 
Australian Open. Второй круг
Таро Даниэль (Япония) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:4, 6:4, 6:4
 
В следующем круге представитель Японии, который стартовал в квалификации, сразится против итальянца Янника Синнера или Стива Джонсона из США.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    znak51
    znak51, 20.01.2022 12:23
    0
    Нічого, Енді-залізна нога, головне вакцинувався, дику карту отримав та трохи сімейний бюджет поповнив
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