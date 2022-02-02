В матче квалификации чемпионата мира 2022 сборная Аргентины переиграла Колумбию (1:0). Единственный гол на 29-й минуте забил форвард Лаутаро Мартинес.

Аргентина идет на 2-м месте после Бразилии. Обе эти команды уже обеспечили путевки в финальный раунд ЧМ. Колумбия – на 7-й позиции с минимумом шансов на поездку в Катар.

Квалификация ЧМ-2022. Южная Америка

Аргентина – Колумбия – 1:0

Гол: Мартинес, 29.