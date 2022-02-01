Аргентина — Колумбия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Тренер «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч квалификации чемпионата мира-2022 Аргентина – Колумбия.

«В предыдущем туре Аргентина выиграла на выезде у Чили со счетом 2:1, благодаря голам Анхеля Ди Марии и Лаутаро Мартинеса. В свою очередь, Колумбия проиграла на своем поле Перу со счетом 0:1.

В турнирной таблице Аргентина с 32 очками идет на втором месте, Колумбия с 17 баллами расположилась на шестой позиции.

45 раз играли между собой эти соперники. В 21 поединке победу одержали аргентинцы, в 10 встречах оказались сильнее колумбийцы. Еще 14 матче завершились вничью.

Я поставлю на победу Аргентины в домашней игре с колумбийцами. Хотя это будет очень сложный матч для аргентинцев», - сказал Бартулович.

Матч Аргентина – Колумбия состоится 2-го февраля. Начало встречи в 01:30.

Младен Бартулович — известный хорватский футболист, недавно завершивший карьеру, тренер «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».