Лаутаро Мартинес принес победу. Аргентина обыграла Колумбию в отборе к ЧМ

В матче квалификации чемпионата мира 2022 сборная Аргентины переиграла Колумбию (1:0).
Единственный гол на 29-й минуте забил форвард Лаутаро Мартинес.
Аргентина идет на 2-м месте после Бразилии. Обе эти команды уже обеспечили путевки в финальный раунд ЧМ. Колумбия – на 7-й позиции с минимумом шансов на поездку в Катар.
Квалификация ЧМ-2022. Южная Америка
Аргентина – Колумбия – 1:0
Гол: Мартинес, 29.
Аргентина: Мартинес, Акунья, Мартинес, Пеццела, Монтиэль, Гомес (Мартинес Куарта, 79), Родригес, Ло Сельсо (Буэндия, 79), Окампос (Меса, 58), Мартинес (Дибала, 69), Ди Мария (Гонсалес, 68).
Колумбия: Варгас, Мохика, Тесильо, Санчес, Медина (Валойес, 67), Урибе (Кантильо, 57), Барриос (Куэльяр, 75), Диас, Хамес Родригес (Суарес, 57), Куадрадо, Борха (Фалькао, 75).
Предупреждения: Акунья, 44, Монтиэль, 58 – Суарес, 76, Санчес, 90.
Судья: Клаус (Бразилия).
Источник — Sport.ua
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