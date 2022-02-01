В среду, 2 февраля, в Сантьяго на стадионе «Сентенерио» состоится матч шестнадцатого тура южноамериканской квалификации чемпионата мира-2022 по футболу, в котором сыграют сборные Уругвая и Венесуэлы. Стартовый свисток бразильского арбитра Бруно Арлеу де Араужо прозвучит в 01:00 по киевскому времени.

Уругвай



Двукратные чемпионы мира, пятнадцатикратные триумфаторы Кубка Америки, и прочие, прочие, прочие футбольные регалии. Но какую стоимость они будут иметь, если потомки первых футболистов в истории, поднявших Кубок мира, не попадут на мундиаль впервые с 2006 года? Подобное случалось уже шесть раз, однако треть из этих случаев для Уругвая пришлась на ситуацию, когда страна просто не захотела отправлять своих лучших игроков в Италию и Францию, которые в 1934-1938 годах усиленно готовились ко Второй мировой войне . Сейчас же реальность такова, что действительно мощный коллектив под руководством Оскара Табареса завалил большую часть квалификации, а наставник Диего Алонсо, в 10-летней тренерской карьере которого сборных не было и вовсе, теперь вынужден спешно исправлять ситуацию.

Получится ли у уругвайского наставника вырулить из «мертвой петли»? Не знает никто. Уругвай несколькими днями ранее обыграл Парагвай с большими усилиями и только благодаря индивидуальному мастерству Луиса Суареса (1:0), а теперь встретится с еще более низко стоящей в турнирной таблице Венесуэлой. Если в предстоящей игре три очка добыть не удастся, то дальнейшие матчи против Перу и Чили покажутся для «чарруа» семью кругами ада. Их текущая пятая строчка, которая дает всего лишь право играть в плей-офф квалификации, находится под большими сомнениями, так как те же перуанцы опережают всего на одно очко, а Колумбия и Чили отстают на два и три соответственно.

Венесуэла



72-летнего аргентинского специалиста Хосе Нестора Пекермана в ноябре прошлого года пригласили на пост главного тренера национальной команды Венесуэлы лишь в своеобразной роли «Харона», который завершит с командой абсолютно провальный отборочный цикл. «Красное вино» за 15 матчей набрало всего 10 очков, поэтому занимает аналогичную позицию в турнирной таблице, которая при этом является в ней последней. Перспективы у команды есть только к тому, чтобы попытаться вырваться с неудачного положения, к чему предпосылки появились после недавней победы над Боливией (4:1).

У Венесуэлы также остается всего три игры, но дистанция от идущего пятым Уругвая составялет девять очков, что фактически лишает команду шансов на продолжение борьбы даже за плей-офф квалификации. Обогнать Парагвай и выйти на девятую строчку будет также достаточно сложно, так как заветные очки придется добывать в мартовских поединках против Аргентины и Колумбии, которые являются завсегдатаями мировых первенств, а «кофейщики» еще и не решили всех своих турнирных задач. Фактически, Уругвай и является тем самым оппонентом, против которого Венесуэла должна цепляться за победу.

Ориентировочные составы



Уругвай: Рочет – Оливера, Хименес, Годин, Араухо – Вальверде, Весино, Бентанкур, Пеллистри – Л. Суарес, Кавани.

Венесуэла: Фаринес – Гоналес, Кансельор, Феррареси, Эрнандес – Ринкон, Мартинес – Сотельдо, Отеро, Мачис – Рондон.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре уругвайцы имеют шансы раскрепоститься в плане забитых мячей. Нашей ставкой будет позиция – Фора. Уругвай (-1.5) с коэффициентом 2.12 по линии Parimatch.

2 февраля, среда