Уругвай разгромил Венесуэлу. Луис Суарес забил пенальти

В матче квалификации чемпионата мира 2022 сборная Уругвая разгромила Венесуэлу (4:1).
У победителей голами отметились Родриго Бентанкур, Джорджиан де Арраскаэта, Эдинсон Кавани и Луис Суарес (с пенальти). У гостей единственный мяч на счету Хосефа Мартинеса.
Сборная Уругвая идет на 4-м месте в турнирной таблице квалификации ЧМ-2022.
Квалификация ЧМ-2022. Южная Америка
Уругвай – Венесуэла – 4:1
Голы: Бентанкур, 1, Де Арраскаэта, 23, Кавани, 45, Суарес, 53 (пен) – Мартинес, 65.
Уругвай: Рочет, Оливера, Хименес (Касерес, 89), Годин, Араухо, Де Арраскаэта, Вальверде (Суарес, 74), Бентанкур (Арамбарри, 74), Пеллистри (Каноббио, 67), Кавани (Нуньес, 67), Суарес.
Венесуэла: Фариньес, Гонсалес, Феррареси, Чансельор, Эрнандес, Мартинес, Ринкон, Сотельдо, Отеро (Морено, 70), Мачис (Мурильо, 46), Рондон.
Предупреждения: Оливера, 66 – Гонсалес, 29. Чансельор, 41. Сотельдо, 52. Рондон, 80. Мурильо, 84. Ринкон, 90
Судья: Араужу (Бразилия).
Источник — Sport.ua
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