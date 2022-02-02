Уругвай
4 : 1
Венесуэла
02.02.2022, FT

Уругвай – Венесуэла – 4:1. Голы Суареса и Кавани. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2022

  • 02.02.2022 05:46
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Уругвай – Венесуэла – 4:1. Голы Суареса и Кавани. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Суарес и Кавани

В матче квалификации чемпионата мира 2022 сборная Уругвая разгромила Венесуэлу (4:1).

У победителей голами отметились Родриго Бентанкур, Джорджиан де Арраскаэта, Эдинсон Кавани и Луис Суарес (с пенальти). У гостей единственный мяч на счету Хосефа Мартинеса.

Сборная Уругвая идет на 4-м месте в турнирной таблице квалификации ЧМ-2022.

Квалификация ЧМ-2022. Южная Америка

Уругвай – Венесуэла – 4:1

Голы: Бентанкур, 1, Де Арраскаэта, 23, Кавани, 45, Суарес, 53 (пен) – Мартинес, 65.

События матча
65' ГОЛ ! Мяч забил Йозеф Мартинес (Венесуэла).
53' ГОЛ ! С пенальти забил Луис Суарес (Уругвай).
45' ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Уругвай).
23' ГОЛ ! Мяч забил Джорджиан Де Арраскаэта (Уругвай).
1' ГОЛ ! Мяч забил Родриго Бентанкур (Уругвай).

Источник — Sport.ua

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