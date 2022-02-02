В матче квалификации чемпионата мира 2022 сборная Уругвая разгромила Венесуэлу (4:1).
У победителей голами отметились Родриго Бентанкур, Джорджиан де Арраскаэта, Эдинсон Кавани и Луис Суарес (с пенальти). У гостей единственный мяч на счету Хосефа Мартинеса.
Сборная Уругвая идет на 4-м месте в турнирной таблице квалификации ЧМ-2022.
Квалификация ЧМ-2022. Южная Америка
Уругвай – Венесуэла – 4:1
Голы: Бентанкур, 1, Де Арраскаэта, 23, Кавани, 45, Суарес, 53 (пен) – Мартинес, 65.
События матча
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Йозеф Мартинес (Венесуэла).
|53'
|ГОЛ ! С пенальти забил Луис Суарес (Уругвай).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Уругвай).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Джорджиан Де Арраскаэта (Уругвай).
|1'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго Бентанкур (Уругвай).
Источник — Sport.ua
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