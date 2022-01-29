Домашний титул. Кирьос и Коккинакис выиграли парный Australian Open

Австралийский дуэт Танаси Коккинакис / Ник Кирьос стал победителем парного мужского разряда в рамках Открытого чемпионата Австралии.
В матче за титул эпатажная пара теннисистов обыграла своих соотечественников Мэттью Эбдена и Макса Перселла.
Australian Open. Финал парного разряда
Танаси Коккинакис / Ник Кирьос (Австралия) – Мэттью Эбден / Макс Перселл (Австралия) – 7:5, 6:4
Танаси и Ник стали первым в Открытой эре дуэтом, который выиграл Australian Open, получив уайлд-кард на соревнования.
Отметим, что Кирьос и Коккинакис до этого никогда не заходили далее третьего круга в парном разряде мейджоров.
Ранее в женском одиночном разряде победу одержала австралийка Эшли Барти.
Источник — Sport.ua
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