Домашний титул. Кирьос и Коккинакис выиграли парный Australian Open

Австралийцы в финале обыграли своих соотечественников

  • 29.01.2022 14:45
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Домашний титул. Кирьос и Коккинакис выиграли парный Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Танаси Коккинакис и Ник Кирьос

Австралийский дуэт Танаси Коккинакис / Ник Кирьос стал победителем парного мужского разряда в рамках Открытого чемпионата Австралии.
 
В матче за титул эпатажная пара теннисистов обыграла своих соотечественников Мэттью Эбдена и Макса Перселла.
 
Australian Open. Финал парного разряда
Танаси Коккинакис / Ник Кирьос (Австралия) – Мэттью Эбден / Макс Перселл (Австралия) – 7:5, 6:4

Танаси и Ник стали первым в Открытой эре дуэтом, который выиграл Australian Open, получив уайлд-кард на соревнования.
 
Отметим, что Кирьос и Коккинакис до этого никогда не заходили далее третьего круга в парном разряде мейджоров.

Ранее в женском одиночном разряде победу одержала австралийка Эшли Барти.

Источник — Sport.ua

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