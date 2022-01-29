Третий титул Grand Slam. Первая ракетка мира выиграла Australian Open

Первая ракетка мира Эшли Барти стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису.



В матче за титул австралийка в двух сетах переиграла американку Даниэль Коллинс (№30 WTA).



Australian Open. Финал

Эшли Барти (Австралия) – Даниэль Коллинс (США) – 6:3, 7:6(2)



Это была пятая встреча теннисисток, Барти выиграла в четвертый раз.



Для австралийки это третий титул Grand Slam. Ранее она выигрывала Ролан Гаррос-2019 и Уимблдон-2021. Эшли стала только второй из ныне играющих теннисисток, которые выигрывали Шлемы на всех покрытиях. Первая – Серена Уильямс.



Коллинс впервые сыграла в финале турнира Большого Шлема.

Путь Барти к титулу

1-й круг - Цуренко (6-0 6-1) №119 WTA

2-й круг - Бронцетти (6-1 6-1) №142 WTA

3-й круг - Джорджи (6-2 6-3) №33 WTA

4-й круг - Анисимова (6-4 6-3) №60 WTA

1/4 финала - Пегула (6-2 6-0) №21 WTA

1/2 финала - Киз (6-1 6-3) №51 WTA

Финал - Коллинс (6:3, 7:6) №30 WTA

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс и Эшли Барти

Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти и Кейси Деллакква