Третий титул Grand Slam. Первая ракетка мира выиграла Australian Open

Эшли Барти за семь матчей не отдала соперницам ни одного сета

  • 29.01.2022 12:14
  • 2779 просмотров
  • 13 комментариев
Третий титул Grand Slam. Первая ракетка мира выиграла Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

Первая ракетка мира Эшли Барти стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису.
 
В матче за титул австралийка в двух сетах переиграла американку Даниэль Коллинс (№30 WTA). 
 
Australian Open. Финал
Эшли Барти (Австралия) – Даниэль Коллинс (США) – 6:3, 7:6(2)
 
Это была пятая встреча теннисисток, Барти выиграла в четвертый раз.
 
Для австралийки это третий титул Grand Slam. Ранее она выигрывала Ролан Гаррос-2019 и Уимблдон-2021. Эшли стала только второй из ныне играющих теннисисток, которые выигрывали Шлемы на всех покрытиях. Первая – Серена Уильямс.
 
Коллинс впервые сыграла в финале турнира Большого Шлема.

Путь Барти к титулу

1-й круг -  Цуренко (6-0 6-1) №119 WTA
2-й круг -   Бронцетти (6-1 6-1) №142 WTA
3-й круг -   Джорджи (6-2 6-3) №33 WTA
4-й круг -   Анисимова (6-4 6-3) №60 WTA
1/4 финала -   Пегула (6-2 6-0) №21 WTA
1/2 финала -   Киз (6-1 6-3) №51 WTA
Финал -   Коллинс (6:3, 7:6) №30 WTA

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс и Эшли Барти
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти и Кейси Деллакква
Getty Images/Global Images Ukraine

Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    axylinam
    axylinam, 29.01.2022 12:17
    +5
    Молодчинка Барти, вытащила второй сет со счёта 1-5
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    kaka
    kaka, 29.01.2022 12:16
    +4
    молодчинка-есть характер у Эш
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    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 29.01.2022 12:49
    +3
    Sashamar, 29.01.2022 12:30
    Є Еш, і є всі інші. (От тільки не треба робити закидів на рівень туру, нєшто ж ви хочете, щоб всі титули розігрували три-чотири гравчині, як у чоловіків).
    Але Еш людина. З нервами, з проблемою другого сету (це ж не вперше, коли вона провалює другий сет; якби по той бік сітки була суперниця трохи більш майстровита, або з міцнішими нервами, третього сета було б не уникнути). Воно й добре. Хіба можна любити машину?
    Барти лет 15 назад и в 10-ку б не попала. Играть не с кем. Одни инстаграмщицы.
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    serg8220100
    online
    serg8220100, 29.01.2022 13:04
    +2
    Молодец!
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    Sportfil
    online
    Sportfil, 29.01.2022 12:49
    +2
    Троценко Костя, 29.01.2022 12:30
    Я думаю якщо дівчину перевірити на вживання препаратів то для всіх стане очевидна така явна перевага над іншими.
    Напевно і у мозок їй теж колять, оскільки не в останьому чергу завдяки високому інтелекту Барті здобуває свої перемоги.
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    Sashamar
    online
    Sashamar, 29.01.2022 12:30
    +2
    Є Еш, і є всі інші. (От тільки не треба робити закидів на рівень туру, нєшто ж ви хочете, щоб всі титули розігрували три-чотири гравчині, як у чоловіків).
    Але Еш людина. З нервами, з проблемою другого сету (це ж не вперше, коли вона провалює другий сет; якби по той бік сітки була суперниця трохи більш майстровита, або з міцнішими нервами, третього сета було б не уникнути). Воно й добре. Хіба можна любити машину?
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    Александр Ад
    Александр Ад, 29.01.2022 12:23
    +2
    мінулого року Геля Калініна перемогла Коллінз на одному з турнірів
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 29.01.2022 12:15
    +2
    І цей Шолом, зважаючи на рівень нинішнього жіночого Туру, для Еш явно не останній. Вітаю з першою перемогою вдома!
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    0976260852
    0976260852, 29.01.2022 13:17
    +1
    Не дуже цікаво
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    Sportfil
    online
    Sportfil, 29.01.2022 12:29
    +1
    Ешлі з заслуженою і очікуванною перемогою, можливо і субьєктивна думка, але для мене на цьому АО очевидний і одноосібний фаворит була Барті, і саме в жіночій сітці. Так у чоловічому разряді вцілому все більш прогнозовано, але не було прям єдиного безапеляційного фавориту (навіть якщо б Джоковіч би зіграв). Такого не було давно, тільки коли Сєрєна домінувала.
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    Valerie
    Valerie, 29.01.2022 12:21
    +1
    Весь турнір провела на високому рівні. Абсолютно закономірна перемога. Я, як вболівальник Еш, задоволена!!
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    pol-55
    pol-55, 29.01.2022 12:41
    0
    Троценко Костя, 29.01.2022 12:30
    Я думаю якщо дівчину перевірити на вживання препаратів то для всіх стане очевидна така явна перевага над іншими.
    Було б достатньо рівня тестостерону.
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    Троценко Костя
    online
    Троценко Костя, 29.01.2022 12:30
    -7
    Я думаю якщо дівчину перевірити на вживання препаратів то для всіх стане очевидна така явна перевага над іншими.
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