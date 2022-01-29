Третий титул Grand Slam. Первая ракетка мира выиграла Australian Open

Первая ракетка мира Эшли Барти стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче за титул австралийка в двух сетах переиграла американку Даниэль Коллинс (№30 WTA).
Australian Open. Финал
Эшли Барти (Австралия) – Даниэль Коллинс (США) – 6:3, 7:6(2)
Это была пятая встреча теннисисток, Барти выиграла в четвертый раз.
Для австралийки это третий титул Grand Slam. Ранее она выигрывала Ролан Гаррос-2019 и Уимблдон-2021. Эшли стала только второй из ныне играющих теннисисток, которые выигрывали Шлемы на всех покрытиях. Первая – Серена Уильямс.
Коллинс впервые сыграла в финале турнира Большого Шлема.
Путь Барти к титулу
1-й круг - Цуренко (6-0 6-1) №119 WTA
2-й круг - Бронцетти (6-1 6-1) №142 WTA
3-й круг - Джорджи (6-2 6-3) №33 WTA
4-й круг - Анисимова (6-4 6-3) №60 WTA
1/4 финала - Пегула (6-2 6-0) №21 WTA
1/2 финала - Киз (6-1 6-3) №51 WTA
Финал - Коллинс (6:3, 7:6) №30 WTA
Источник — Sport.ua
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Але Еш людина. З нервами, з проблемою другого сету (це ж не вперше, коли вона провалює другий сет; якби по той бік сітки була суперниця трохи більш майстровита, або з міцнішими нервами, третього сета було б не уникнути). Воно й добре. Хіба можна любити машину?
Але Еш людина. З нервами, з проблемою другого сету (це ж не вперше, коли вона провалює другий сет; якби по той бік сітки була суперниця трохи більш майстровита, або з міцнішими нервами, третього сета було б не уникнути). Воно й добре. Хіба можна любити машину?
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