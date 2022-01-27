Стала известна первая финалистка Australian Open

Первая ракетка мира Эшли Барти продолжит побеждать в рамках Открытого чемпионата Австралии.
В поединке 1/2 финала австралийка разобралась с американкой Мэдисон Киз (№51 WTA).
Australian Open. Полуфинал
Эшли Барти (Австралия) – Мэдисон Киз (США) – 6:1, 6:3
В финале австралийка сразится против польки Иги Свёнтек (№9 WTA) или Даниэль Коллинс из США (№30 WTA).
Отметим, что за весь матч Барти проиграла всего 10 очков на своей подаче.
Эшли стала первой австралийкой с 1980-го после Венди Тернбулл, которая будет сражаться за домашний титул в Мельбурне.
Источник — Sport.ua
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Диву даёшься, как Эшли на протяжении пяти встреч не могла обыграть Элину?
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