Стала известна первая финалистка Australian Open

Первая ракетка мира Эшли Барти продолжит побеждать в рамках Открытого чемпионата Австралии.



В поединке 1/2 финала австралийка разобралась с американкой Мэдисон Киз (№51 WTA).



Australian Open. Полуфинал

Эшли Барти (Австралия) – Мэдисон Киз (США) – 6:1, 6:3



В финале австралийка сразится против польки Иги Свёнтек (№9 WTA) или Даниэль Коллинс из США (№30 WTA).

Отметим, что за весь матч Барти проиграла всего 10 очков на своей подаче.



Эшли стала первой австралийкой с 1980-го после Венди Тернбулл, которая будет сражаться за домашний титул в Мельбурне.

Getty Images/Global Images Ukraine