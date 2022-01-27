Стала известна первая финалистка Australian Open

Австралийка Эшли Барти впервые сразится за титул на домашнем мейджоре

  • 27.01.2022 11:50
  • 1189 просмотров
  • 3 комментария
Стала известна первая финалистка Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

Первая ракетка мира Эшли Барти продолжит побеждать в рамках Открытого чемпионата Австралии.
 
В поединке 1/2 финала австралийка разобралась с американкой Мэдисон Киз (№51 WTA).
 
Australian Open. Полуфинал
Эшли Барти (Австралия) – Мэдисон Киз (США) – 6:1, 6:3
 
В финале австралийка сразится против польки Иги Свёнтек (№9 WTA) или Даниэль Коллинс из США (№30 WTA).

Отметим, что за весь матч Барти проиграла всего 10 очков на своей подаче.
 
Эшли стала первой австралийкой с 1980-го после Венди Тернбулл, которая будет сражаться за домашний титул в Мельбурне.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Elis
    Elis, 27.01.2022 12:02
    +1
    Нічого дивного, десь такий рахунок і очікувала.
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    сергей богданов
    сергей богданов, 27.01.2022 12:26
    0
    Ожидаемо уверенный вынос, в финале ожидаю то же самое с любой из соперниц
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    Disiny7
    Disiny7, 27.01.2022 11:55
    0
    Австралийский терминатор это что-то нереальное
    Диву даёшься, как Эшли на протяжении пяти встреч не могла обыграть Элину?
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