Гол Пейшото принес Металлисту победу над Крумовградом

Харьковский «Металлист» провел свой очередной товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.
«Металлист» обыграл болгарский «Крумовград» со счетом 1:0. Единственный гол харьковчан забил 26-летний бразильский форвард Матеус Пейшото на 56-й минуте встречи.
«Металлист» — «Крумовград» — 1:0
Гол: Пейшото, 56
Источник — ФК Металлист
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