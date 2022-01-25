Металлист — Крумовград. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Товарищеский поединок состоится 25 января в 14:00

  • 25.01.2022 13:56
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Металлист — Крумовград. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Металлист

Игровую программу «Металлиста» на турецком сборе дополнит тренировочный матч с лидером болгарской Третьей лиги (аналог украинской Второй лиги).

Тренерский штаб «Металлиста» принял решение о проведении еще одного спарринга.

25 января в Анталье «Металлист» сыграет с футбольным клубом «Крумовград», лидером Юго-Восточной группы Третьей лиги Болгарии.

В нынешнем сезоне перед командой стоит конкретная задача повыситься в классе до аналога Первой лиги. «Крумовград» — единственный представитель своего дивизиона, который этой зимой выбрался на тренировочный сбор за границу.

Тренирует команду известный болгарский специалист Стефан Генов. Ранее 65-летний наставник работал ассистентом в таких клубах, как ЦСКА (София) и «Лудогорец», был главным тренером нескольких сирийских клубов, а также «Локомотива» (Пловдив), «Черно Море», «Пирина» и «Монтаны».

Начало матча «Металлист» — «Крумовград» в 14:00.

Источник — ФК Металлист

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