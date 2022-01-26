Харьковский «Металлист» провел очередной товарищеский поединок в рамках турецкого учебно-тренировочного сбора. «Желто-синие» обыграли болгарский клуб «Крумовград» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Металлист» — «Крумовград» — 1:0
Гол: Пейшото, 56
Источник — ФК Металлист
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