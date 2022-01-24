23-й тур
Челси
2 : 0
Тоттенхэм
23.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Реакция Тухеля на гол Зиеша и победу Челси над Тоттенхэмом

23 января в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» прошел матч 23-го тура АПЛ

  • 24.01.2022 00:17
  • 158 просмотров
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ВИДЕО. Реакция Тухеля на гол Зиеша и победу Челси над Тоттенхэмом
© ФК Челси. Томас Тухель

23 января на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в матче 23-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

На 47-й минуте отличился хавбек «синих» Хаким Зиеш, а на 55-й минуте преимущество хозяев удвоил защитник Тьяго Силва.

ВИДЕО. Реакция Тухеля на гол Зиеша и победу Челси над Тоттенхэмом

События матча
55' ГОЛ ! Мяч забил Тиаго Сильва (Челси).
47' ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Челси).

Источник — Sport.ua

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