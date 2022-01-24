23 января на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в матче 23-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

На 47-й минуте отличился хавбек «синих» Хаким Зиеш, а на 55-й минуте преимущество хозяев удвоил защитник Тьяго Силва.

ВИДЕО. Реакция Тухеля на гол Зиеша и победу Челси над Тоттенхэмом