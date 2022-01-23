23 января в 18:30 проходит матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимает «Тоттенхэм».
Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд.
События матча
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Тиаго Сильва (Челси).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Челси).
Источник — Sport.ua
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