Надоели друг другу. Челси третий раз за январь обыграл Тоттенхэм

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте пока не может найти варианты против «Челси». Команды с 5 января играют уже третий поединок между собой: дважды в Кубке английский лиги и сейчас в АПЛ.

И третий раз Челси оказывается сильнее, не пропустив ни одного гола. Синие выиграли 2:0 и остались на 3-м месте.

Команда отстает от «Манчестер Сити» на 10 очков и от «Ливерпуля» на 1 пункт.

Чемпионат Англии. 23-й тур

Челси - Тоттенхэм 2:0

Голы: Зиеш, 47, Тиаго Силва, 55

Челси: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Тиаго Силва, Сарр, Жоржиньо (Канте, 73), Зиеш (Сауль, 90), Маунт, Ковачич, Хадсон-Одои (Алонсо, 87), Лукаку

Тоттенхэм: Льорис, Танганга (Скипп, 57), Дайер, Санчес, Дэвис, Винкс (Хиль, 89), Хейбьерг, Сессеньон (Моура, 56), Доэрти, Бергвейн, Кейн