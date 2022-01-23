23-й тур
Челси
2 : 0
Тоттенхэм
23.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Надоели друг другу. Челси третий раз за январь обыграл Тоттенхэм

На этот раз Синие выиграли в АПЛ

  • 23.01.2022 20:27
  • 1177 просмотров
  • 1 комментарий
Надоели друг другу. Челси третий раз за январь обыграл Тоттенхэм
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте пока не может найти варианты против «Челси». Команды с 5 января играют уже третий поединок между собой: дважды в Кубке английский лиги и сейчас в АПЛ.

И третий раз Челси оказывается сильнее, не пропустив ни одного гола. Синие выиграли 2:0 и остались на 3-м месте.

Команда отстает от «Манчестер Сити» на 10 очков и от «Ливерпуля» на 1 пункт.

Чемпионат Англии. 23-й тур

Челси - Тоттенхэм 2:0
Голы: Зиеш, 47, Тиаго Силва, 55

Челси: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Тиаго Силва, Сарр, Жоржиньо (Канте, 73), Зиеш (Сауль, 90), Маунт, Ковачич, Хадсон-Одои (Алонсо, 87), Лукаку

Тоттенхэм: Льорис, Танганга (Скипп, 57), Дайер, Санчес, Дэвис, Винкс (Хиль, 89), Хейбьерг, Сессеньон (Моура, 56), Доэрти, Бергвейн, Кейн

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
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    pol-55
    pol-55, 23.01.2022 20:47
    0
    Конте,що за гра до голів?Жах,3тя гра і ніяких висновків.Мабуть в нього голові сидить що Челсі класом вище,але ж другі команди на це не зважають.
    Цікаве застосування VAP на випадкове порушення в центрі поля детально розглядали,а гол і політ Сільви *это другое*.
    Радив Конте уважно підійти з складом,знову намудрив,а з Хіля прям кепкує.
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