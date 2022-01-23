Надоели друг другу. Челси третий раз за январь обыграл Тоттенхэм

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте пока не может найти варианты против «Челси». Команды с 5 января играют уже третий поединок между собой: дважды в Кубке английский лиги и сейчас в АПЛ.
И третий раз Челси оказывается сильнее, не пропустив ни одного гола. Синие выиграли 2:0 и остались на 3-м месте.
Команда отстает от «Манчестер Сити» на 10 очков и от «Ливерпуля» на 1 пункт.
Чемпионат Англии. 23-й тур
Челси - Тоттенхэм 2:0
Голы: Зиеш, 47, Тиаго Силва, 55
Челси: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Тиаго Силва, Сарр, Жоржиньо (Канте, 73), Зиеш (Сауль, 90), Маунт, Ковачич, Хадсон-Одои (Алонсо, 87), Лукаку
Тоттенхэм: Льорис, Танганга (Скипп, 57), Дайер, Санчес, Дэвис, Винкс (Хиль, 89), Хейбьерг, Сессеньон (Моура, 56), Доэрти, Бергвейн, Кейн
Источник — Sport.ua
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Цікаве застосування VAP на випадкове порушення в центрі поля детально розглядали,а гол і політ Сільви *это другое*.
Радив Конте уважно підійти з складом,знову намудрив,а з Хіля прям кепкує.
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