Центральный матч 23-го тура АПЛ состоится в Лондоне на «Стэмфорд Бридж»: «Челси» примет «Тоттенхэм».

«Челси»

«Челси» подходит к матчу с «Тоттенхэмом» не в лучшем настроении. В последних двух турах АПЛ команда Томаса Тухеля набрала всего 1 очко: поражение от «Манчестер Сити» и ничья с «Брайтоном». Отставание «Сити» в турнирной таблице АПЛ выросло до 12 очков – говорить о борьбе за чемпионство сейчас неактуально.

За последнее время «Челси» дважды встречался с «Тоттенхэмом» в рамках Кубка лиги, и одержал уверенную победу по сумме двух матчей – 2:0, 1:0. И, несмотря на неудачные результаты в АПЛ в последнее время, эти две победы должны добавить уверенности перед предстоящим матчем со «Шпорами».

Кадровая ситуация у «Челси» перед матчем не идеальная. Андреас Кристенсен еще не вылечился от коронавируса, травмированы Рис Джеймс и Бен Чилуэлл.

«Тоттенхэм»

Для главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте предстоящий матч против «Челси» особенный – он играет против своей бывшей команды. В 2016 – 2018 он возглавлял «Синих» и в 2017 году привел их к чемпионству в АПЛ – последнему на данный момент в истории клуба. Однако две предыдущих встречи с «Челси» для Конте, как уже было сказано выше, завершились фиаско.

Тем не менее, к матчу с «Челси» «Шпоры» подходят явно в хорошем настроении. В среду команда Конте совершила невероятный камбэк в выездном матче с «Лестером». «Тоттенхэм» проигрывал 1:2, но голы Стивена Бергвейна на 95-й и 97-й минутах принесли команде победу.

В турнирной таблице для «Тоттенхэма» все на самом деле очень неплохо. Подопечные Конте идут пятыми, при том, что провели на 4 матча меньше, чем тот же «Челси». По потерянымм очкам «Шпоры» даже опережают своего предстоящего соперника.

История встреч

Суммарно на данный момент «Челси» и «Тоттенхэм» провели между собой 132 матча. У «Челси» почти двукратное преимущество: 63 победы против 34. Еще 35 матчей завершились вничью. Разница голов – 225 – 169 в пользу «Челси».

Прогноз на противостояние

«Челси» считается явным фаворитом предстоящего матча, однако текущая форма команды Тухеля вызывает много вопросов. Наш прогноз – ничья, коэффициент 3,9.

23 января, воскресенье