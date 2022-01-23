23-й тур
Кристал Пэлас
1 : 3
Ливерпуль
23.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Интрига в АПЛ возрождается? Ливерпуль сокращает отставание от Ман Сити

Красные добыли непростую победу

  • 23.01.2022 18:05
  • 1093 просмотра
  • 1 комментарий
Интрига в АПЛ возрождается? Ливерпуль сокращает отставание от Ман Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» сумел воспользоваться вчерашней неудачей «Манчестер Сити» и сократил отставание от конкурента в битве за титул АПЛ.

Красные обыграли «Кристал Пэлас» 3:1. Теперь команда Юргена Клоппа отстает от лидера на 9 очков, но имеет матч в запасе.

Чемпионат Англии. 23-й тур

Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3
Голы: Эдуар, 55 - ван Дейк, 8, Окслейд-Чемберлен, 32, Фабиньо, 89

Лестер - Брайтон 1:1
Голы: Дака, 46 - Уэллбек, 82

Арсенал - Бернли 0:0

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 23.01.2022 18:21
    0
    Она никуда и не девалась. Это здесь почему-то заранее посчитали МС чемпионом, исходя из того, что Челси теряло очки, но у Ливерпуля было на две игры меньше, и про него почему-то забыли.
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