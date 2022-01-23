Интрига в АПЛ возрождается? Ливерпуль сокращает отставание от Ман Сити

«Ливерпуль» сумел воспользоваться вчерашней неудачей «Манчестер Сити» и сократил отставание от конкурента в битве за титул АПЛ.
Красные обыграли «Кристал Пэлас» 3:1. Теперь команда Юргена Клоппа отстает от лидера на 9 очков, но имеет матч в запасе.
Чемпионат Англии. 23-й тур
Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3
Голы: Эдуар, 55 - ван Дейк, 8, Окслейд-Чемберлен, 32, Фабиньо, 89
Лестер - Брайтон 1:1
Голы: Дака, 46 - Уэллбек, 82
Арсенал - Бернли 0:0
Источник — Sport.ua
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