23-й тур
Кристал Пэлас
0 : 0
Ливерпуль
23.01.2022 16:00   ТВ-трансляция: 

Кристал Пэлас - Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Мерсисайдцы в погоне за «Манчестер Сити»

  • 21.01.2022 09:45
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Кристал Пэлас - Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© twitter.com/LFC

В воскресенье, 23 января, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне состоится матч 23-го тура чемпионата Англии, в котором местный «Кристал Пэлас» примет «Ливерпуль». Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени. Рассудит встречу Кевин Френд.

«Кристал Пэлас»

 

«Орлы» в текущем сезоне являются крепкими середнячками лиги и ни на что не претендуют. На данный момент у команды Патрика Виейры 24 очка и 11-е место в турнирной таблице. До еврокубков далеко, до зоны вылета далеко, поэтому команде вряд ли стоит о чем-то беспокоиться. Скорее всего, «стекольщики» так и завершат сезон в середине таблицы.

Что касается других турниров, то «Кристал Пэлас» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Уотфорду» в 1/32 финала, но продолжает борьбу в Кубке Англии. Там «орлы» уже пробились в 1/16 финала, где сыграют против «Хартлпул Юнайтед». Лондонцы вполне могут сделать ставку на Кубок и постараться его выиграть.

Патрик Виейра не сможет рассчитывать в этой игре на травмированных Джеймса Макартура и Джеймса Томкинса, а также на Джордана Айю, Уилфрида Заха и Шейха Куяте, которые находятся в расположении своих сборных на Кубке африканских наций.

«Ливерпуль»

 

Мерсисайдцы продолжают борьбу за титул. Правда, побороться за чемпионство подопечным Юргена Клоппа будет уже крайне сложно. Сейчас «красные» идут вторыми и отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на 11 очков, но имеют игру в запасе. Конечно, впереди еще много матчей и все будут терять очки, но «Ливерпулю» это делать уже нежелательно, чтобы попробовать навязать борьбу «горожанам».

Ливерпульская команда продолжает сражаться за все четыре трофея. Среди недели он обыграл «Арсенал» и вышел в финал Кубка английской лиги, где сыграет против «Челси». Также мерсисайдцы сразятся с «Кардиффом» за выход в 1/8 финала Кубка Англии. Помимо этого, «Ливерпуль» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, где его соперником будет миланский «Интер».

В последних матчах «Ливерпулю» явно не хватает Мохамеда Салаха, Садио Мане и Наби Кейта, которые отправились на Кубок африканских наций. Также не сыграет Натаниэль Филлипс.  Под вопросом выход на поле Алекса Окслейда-Чемберлена и Харви Эллиота.

История встреч

 

Соперники провели между собой 59 матчей. 34 победы на счету «Ливерпуля», 14 викторий «Кристал Пэлас» и 11 ничейных результатов.

В матче первого круга «Ливерпуль» в родных стенах разгромил «Кристал Пэлас» благодаря голам Садио Мане, Мохамеда Салаха и Наби Кейта.

Ориентировочные составы

«Кристал Пэлас»: Батленд, Митчелл, Геи, Андерсен, Уорд, Галлахер, Хьюз, Шлюпп, Олисе, Эзе, Эдуард.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Жота, Фирмино, Минамино.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.59 по линии Parimatch.

23 января, воскресенье

«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»
Лондон. Стадион «Селхерст Парк». 16:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports+
Прогноз Sport.ua — 0:2
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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