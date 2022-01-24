В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:1.
События матча
|89'
|ГОЛ ! С пенальти забил Фабиньо (Ливерпуль).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Одсонн Эдуар (Кристал Пэлас).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Алекс Окслейд-Чемберлен (Ливерпуль).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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