Манчестер Сити без Зинченко прервал свою победную серию

«Манчестер Сити» без украинца Александра Зинченко, который еще не восстановился после коронавируса, приехал в гости к «Саутгемптону».

И команда Хосепа Гвардиолы прервала 8-матчевую победную серию во всех турнирах, сыграв со счетом 1:1.

Правда, в таблице АПЛ «Сити» лидирует с огромным отрывом. «Ливерпуль» отстает на 12 очков (при двух матчах в запасе), а «Челси» - на 13 пунктов.

Чемпионат Англии. 23-й тур

Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1

Голы: Уокер-Питерс, 7 - Ляпорт, 65

Саутгемптон: Форстер, Уокер-Питерс, Беднарек (Лианко, 71), Салису, Перро, Рэдмонд (Элионусси, 46), Уорд-Праус, Ромеу, Армстронг (Диалло, 82), Броха, Адамс

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Родри, Бернарду, Де Брюйне, Стерлинг (Жезус, 60), Фоден, Грилиш