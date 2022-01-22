23-й тур
Саутгемптон
1 : 1
Ман Сити
22.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити без Зинченко прервал свою победную серию

Команда не сумела обыграть «Саутгемптон»

  • 22.01.2022 21:25
  • 1410 просмотров
  • 4 комментария
Манчестер Сити без Зинченко прервал свою победную серию
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» без украинца Александра Зинченко, который еще не восстановился после коронавируса, приехал в гости к «Саутгемптону».

И команда Хосепа Гвардиолы прервала 8-матчевую победную серию во всех турнирах, сыграв со счетом 1:1.

Правда, в таблице АПЛ «Сити» лидирует с огромным отрывом. «Ливерпуль» отстает на 12 очков (при двух матчах в запасе), а «Челси» -  на 13 пунктов.

Чемпионат Англии. 23-й тур

Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1
Голы: Уокер-Питерс, 7 - Ляпорт, 65

Саутгемптон: Форстер, Уокер-Питерс, Беднарек (Лианко, 71), Салису, Перро, Рэдмонд (Элионусси, 46), Уорд-Праус, Ромеу, Армстронг (Диалло, 82), Броха, Адамс

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Родри, Бернарду, Де Брюйне, Стерлинг (Жезус, 60), Фоден, Грилиш

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 22.01.2022 21:33
    +5
    Без Миколенко, Ярмоленко и Зинченко аж три клуба взяли всего 1-дно очко!
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    pol-55
    pol-55, 22.01.2022 21:38
    +4
    Хорош матч,Саутам респект, дали бой,вероятней всего чемпиону этого сезона.
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    avk2307
    online
    avk2307, 22.01.2022 21:28
    +1
    Просто Зинченко не было)
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 22.01.2022 21:51
    0
    Колись це мало статися. Тим цікавіше буде дивитися АПЛ.
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