В субботу, 22 января, в Саутгемптоне на арене «Сент-Мэри Стэдиум» состоится матч 23 тура английской Премьер-лиги, в котором «Саутгемптон» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:30 по Киеву.

«Саутгемптон»

Команда Ральфа Хазенхюттля в турнирной таблице АПЛ занимает 12 позицию. Проведя 21 матч, она набрала 24 очка. В активе у «святых» 5 побед и 9 ничьих, в пассиве – 7 поражений. В последнем на сегодня матче «Саутгемптон» проиграл на выезде «Вулверхэмптону» (1:3). Эта неудача прервала серию коллектива из четырех поединков без осечек – 2 победы, 2 ничьи.

11 декабря «Саутгемптон» в гостях уступил «Арсеналу» (0:3), после чего последовали ничья 2:2 в гостях у «Кристал Пэлас», победа в Лондоне над «Вест Хэмом» (3:2), ничья 1:1 на своем поле с «Тоттенхэмом» и домашняя победа 4:1 над «Брентфордом».

Если взять домашние показатели «святых» в нынешней кампании, то по ним у них 10 результат. В 10 матчах на «Сент-Мэри Стэдиум» команда набрала 15 пунктов (3 победы, 6 ничьих, 1 поражение). Единственный раз дома она оступилась 26 сентября – «Вулверхэмптон» (0:1).

«Манчестер Сити»

Подопечные Хосепа Гвардиолы являются единоличными лидерами таблицы английской Премьер-лиги. Они в 22 матчах набрали 56 очков (18 побед, 2 ничьи, 2 поражения). Показатель у «горожан» на 11 пунктов солиднее, чем у «Ливерпуля», который идет вторым, имея одну игру в запасе.

На сегодня в чемпионате Англии «Сити» идет исключительно на победной серии вот уже в 13 матчах. 30 октября Александр Зинченко и Ко проиграли дома 0:2 «Кристал Пэлас», после чего и началась их победная поступь. Заметим, что в новом 2022 году парни Гвардиолы во всех турнирах провели три матча и одержали в них три победы. В АПЛ они обыграли «Арсенал» (2:1 на выезде), затем в Кубке Англии разбили в гостях «Суиндон Таун» (4:1), и вновь в чемпионате Англии выиграли у «Челси» (1:0 на своем поле).

По показателям на выезде «Ман Сити» также является лидером нынешней АПЛ – 28 очков после 11 матчей (11 побед, 1 ничья, 1 поражение).

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.30 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Саутгемптон»: Форстер – Беднарек, Лянко, Салуси, Уокер-Петерс, Уорд-Проуз, Ромеу, Диалло, Перро, Адамс, Броя.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Рубен Диаш, Лапорт, Канселу, Бернарду Силва, Родри, де Брюйне, Жезус, Фоден, Грилиш.

22 января, суббота