В поединке 23-го тура чемпионата Англии по футболу «Саутгемптон» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).
Украинский игрок «горожан» Александр Зинченко на поле не вышел.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити» — 1:1
Голы: Уокер-Питерс, 7 — Ляпорт, 65
События матча
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмерик Лапорт (Ман Сити).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Кайл Уокер-Питерс (Саутгемптон).
Источник — YouTube
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