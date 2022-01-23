Сампдория готова вернуться к варианту с трансфером Супряги

Итальянская «Сампдория» готова вернуться к варианту с трансфером форварда киевского «Динамо» Владислава Супряги.
У генуэзцев сорвались переговоры по форварду «Аталанты» Роберто Пикколи, после чего они обратили внимание на другие кандидатуры, среди которых остается и Супряга.
В начале нынешнего года сообщалось, что «Сампдория» хочет арендовать Супрягу за 1 миллион евро с опцией выкупа за 8 миллионов.
Также интерес к украинскому форварду «Динамо» приписывают «Салернитане» и «Беневенто».
Источник — Tuttomercatoweb
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