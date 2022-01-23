Сампдория готова вернуться к варианту с трансфером Супряги

Ранее генуэзский клуб был достаточно близок к тому, чтобы подписать украинца

  • 23.01.2022 17:21
  • 1958 просмотров
  • 11 комментариев
Сампдория готова вернуться к варианту с трансфером Супряги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянская «Сампдория» готова вернуться к варианту с трансфером форварда киевского «Динамо» Владислава Супряги.

У генуэзцев сорвались переговоры по форварду «Аталанты» Роберто Пикколи, после чего они обратили внимание на другие кандидатуры, среди которых остается и Супряга.

В начале нынешнего года сообщалось, что «Сампдория» хочет арендовать Супрягу за 1 миллион евро с опцией выкупа за 8 миллионов.

Также интерес к украинскому форварду «Динамо» приписывают «Салернитане» и «Беневенто».

Источник — Tuttomercatoweb

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    kaka, 23.01.2022 17:26
    +4
    Сериал Страсти по Супряге.... сезон 3-ий...... Что в Генуе лавки холодные-греть некому:?
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    Frank Piter
    Frank Piter, 23.01.2022 18:42
    +2
    Супруга - самый переоценный украинский форвард из молодежи за последние лет 20
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    MykolaTesla
    MykolaTesla, 23.01.2022 17:36
    +2
    Letifer, 23.01.2022 17:28
    Супряга даже на сборах не смог отличиться, хотя играл против откровенного дна. По-моему, это уже финиш, надо было 2 года назад отпускать
    Так в інший клуб і йдуть, щоб спробувати перезапустити кар'єру - інша команда, інша атмосфера, інша країна... Якщо в Динамо не йде, то треба йти.
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    LightDay
    online
    LightDay, 23.01.2022 18:45
    +1
    Можно не постить про итальянские страсти Супряги плиз? Ну реально тошнит уже...
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    MykolaTesla
    MykolaTesla, 23.01.2022 17:46
    +1
    Turnok, 23.01.2022 17:33
    Лучше конечно Сампа, всё-таки клуб серии А. Вся трудность, что Динамо не хочет отпускать. Такая политика Киева: пусть сушит лавку, пропадает как талантливый молодой игрок, нам не нужен, но не продадим!
    Звідки інформація, що ДК не хоче його відпускати - власні фантазії?
    Ссылка
    Turnok
    online
    Turnok, 23.01.2022 17:33
    +1
    Лучше конечно Сампа, всё-таки клуб серии А. Вся трудность, что Динамо не хочет отпускать. Такая политика Киева: пусть сушит лавку, пропадает как талантливый молодой игрок, нам не нужен, но не продадим!
    Ссылка
    Turnok
    online
    Turnok, 23.01.2022 18:30
    0
    MykolaTesla, 23.01.2022 17:46
    Звідки інформація, що ДК не хоче його відпускати - власні фантазії?
    А ты вспомни летнее трансферное окно.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 23.01.2022 18:25
    0
    steelmaker, 23.01.2022 17:30
    а источник новости оказывается спорт.юа, а не Tuttomercatoweb, как указано для особо одаренных?
    Эти источники как грибы в лесу, ни какой достоверной инфы. Можно хоть каждый день постить и вписывать источник, было бы желание вылаживать такие вбросы здесь. Плюс если пассажир это хавает
    Ссылка
    steelmaker
    steelmaker, 23.01.2022 17:30
    0
    Алексей Голяченко, 23.01.2022 17:25
    Сампдория или спорт.юа?
    а источник новости оказывается спорт.юа, а не Tuttomercatoweb, как указано для особо одаренных?
    Ссылка
    Letifer
    Letifer, 23.01.2022 17:28
    0
    Супряга даже на сборах не смог отличиться, хотя играл против откровенного дна. По-моему, это уже финиш, надо было 2 года назад отпускать
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 23.01.2022 17:25
    -1
    Сампдория или спорт.юа?
    Ссылка
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