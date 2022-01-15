Супряга нарасхват. Интерес к украинцу проявляет клуб итальянской Серии В

Итальянский «Беневенто», который в настоящее время занимает второе место в Серии В, проявляет интерес к 21-летнему форварду «Динамо» Владиславу Супряге.
«Ведьмы» желают подписать украинца на замену 31-летнему перуанскому бомбардиру Джанлуке Лападуле, который просит клуб отпустить его в январе в «Сампдорию».
Примечательно, что «Сампдорию» не так давно также называли в числе претендентов на Супрягу.
Накануне итальянские СМИ сообщали, что серьезный интерес к Супряге проявляет аутсайдер Серии А «Салернитана».
Источник — Club Doria 46
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Богдан Милованов, играет за спортинг хихон сегунда. Но им уже интересуется атлетико.
Серия б. Это как чемп швейцарии.
Все шансы потом заиграть в серии а.
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