Супряга нарасхват. Интерес к украинцу проявляет клуб итальянской Серии В

Один из лидеров второго дивизиона чемпионата Италии хочет усилить атаку форвардом «Динамо»

  • 15.01.2022 09:21
  • 2562 просмотра
  • 7 комментариев
Супряга нарасхват. Интерес к украинцу проявляет клуб итальянской Серии В
© Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Супряга

Итальянский «Беневенто», который в настоящее время занимает второе место в Серии В, проявляет интерес к 21-летнему форварду «Динамо» Владиславу Супряге.

«Ведьмы» желают подписать украинца на замену 31-летнему перуанскому бомбардиру Джанлуке Лападуле, который просит клуб отпустить его в январе в «Сампдорию».

Примечательно, что «Сампдорию» не так давно также называли в числе претендентов на Супрягу.

Накануне итальянские СМИ сообщали, что серьезный интерес к Супряге проявляет аутсайдер Серии А «Салернитана».

Источник — Club Doria 46

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Footbolist
    online
    Footbolist, 15.01.2022 10:00
    +2
    Я в шоке. Я только что понял, что я даже не разу не видел как он принимает мяч!!!!
    Ссылка
    С Новым годом!⚒
    С Новым годом!⚒, 15.01.2022 10:13
    +1
    Надо соглашаться и выходить в А.
    Ссылка
    johndow
    johndow, 15.01.2022 10:06
    +1
    вся Италия опять хочет, а арендует его Полесье)
    Ссылка
    steelmaker
    online
    steelmaker, 15.01.2022 09:54
    +1
    Juzik, 15.01.2022 09:50
    А они не в курсе, что он бревнышко?)
    наверное, нет. Равно как они не в курсе, что нужно было учитывать твое мнение по этому поводу.
    Ссылка
    Сергей Веклич
    Сергей Веклич, 15.01.2022 09:54
    0
    Продайте його вже хоч кудись)Поки він ще вартує якихось грошей...
    Ссылка
    Juzik
    online
    Juzik, 15.01.2022 09:50
    0
    А они не в курсе, что он бревнышко?)
    Ссылка
    Умник
    Умник, 15.01.2022 09:32
    -4
    Пример моего земляка сурерский есть.
    Богдан Милованов, играет за спортинг хихон сегунда. Но им уже интересуется атлетико.
    Серия б. Это как чемп швейцарии.
    Все шансы потом заиграть в серии а.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности