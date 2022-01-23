Металлист
5 : 0
Славия София
22.01.2022, FT

Александр КУЧЕР: «Игра хорошая. Будем двигаться дальше»

Наставник «Металлиста» подвел итоги победы над софийской «Славией» (5:0)

  • 23.01.2022 09:16
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Александр КУЧЕР: «Игра хорошая. Будем двигаться дальше»
© ФК Металлист. Александр Кучер

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер поделился эмоциями после товарищеского матча с болгарской «Славией» (5:0), который команда провела в рамках учебно-тренировочных сборов.

«Эмоции, конечно, положительные. Первый тайм был агрессивным. Не хотелось, чтобы футболисты получили травмы. К счастью, все обошлось. Игра получилась хорошая. Будем двигаться дальше.

Подлепенец сыграл в двух таймах? Я принял такое решение, так как он и Мизюк были наиболее хорошо готовы, по нашим данным. Дали им поиграть больше. Они набирают форму. Будем двигаться дальше и прибавлять. Нам есть, над чем работать», — сказал Кучер.

Источник — Футбол 1/2/3

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