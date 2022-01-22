«Металлист» открывает игровую программу на зимних сборах и проводит первый спарринг на сборах в Турции.
Смотрите 22 января в 14:00 товарищеский матч в Турции с участием команды из Харькова.
Металлист – Славия София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовый состав Металлиста.
Источник — Sport.ua
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