Металлист
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Славия София
45’+

Металлист – Славия София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 января в 14:00 товарищеский матч харьковской команды в Турции

  • 22.01.2022 14:20
  • 1657 просмотров
  • 1 комментарий
Металлист – Славия София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Металлист Харьков

«Металлист» открывает игровую программу на зимних сборах и проводит первый спарринг на сборах в Турции.

Смотрите 22 января в 14:00 товарищеский матч в Турции с участием команды из Харькова.

Металлист – Славия София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовый состав Металлиста.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 22.01.2022 14:42
    0
    Качество трансляции отвратительное ! Рукожпые ! Ярик купи норм камеру и интернет у Илона!
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