Металлист
5 : 0
Славия София
22.01.2022, FT

Металлист разгромил соперника в первом матче на сборе

Харьковчане забили сопернику 5 голов

  • 22.01.2022 16:05
  • 2280 просмотров
  • 12 комментариев
Металлист разгромил соперника в первом матче на сборе
© metalist.ua

Команда Первой лиги Металлист провела первый матч на сборе в Турции. Соперником был софийская «Славия».

«Металлист» выиграл со счетом 5:0.

Металлист — Славия — 5:0
Голы: Подлепенец, 2, Рязанцев, 46, Мизюк, 53, Мурза, 55, Сарапий, 78

Металлист (первый тайм): Федотов, Маилтон, Мизюк, Федорив (к), Горбунов, Танковский, Ралюченко, Подлепенец, Шамич, Риаскос, Пейшото

Металлист (первый тайм): Федотов, Танчик, Мизюк (Цвиренко, 80), Порох, Романюк, Сарапий, Демченко (к), Подлепенец (Красников, 76), Рязанцев, Харрис, Мурза

Источник — Sport.ua

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Dmytro Dmytro
    Dmytro Dmytro, 22.01.2022 16:07
    +6
    Красніков? Синок?
    Ссылка
    ua_rem
    ua_rem, 22.01.2022 16:19
    +5
    Все пять мячей закатили пять Украинцев. Неплохой старт в 2022 году, после зимних каникул. Причём для Славии эта игра была уже третья, а для нас - первая. Тоже показатель в пользу Металлиста. Приятно удивлён новым вратарем - Федотовым. Дальше посмотрим, но появилась надежда на линии ворот. Желто- синий самый сильный! Молодцы!
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 22.01.2022 16:20
    +2
    Круто
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 22.01.2022 16:43
    0
    Dmytro Dmytro, 22.01.2022 16:40
    Нагадайте скільки пенальті бив металіст і скільки червоних було показати ано суперникам? Не виправдання,а цифри...)
    В сегодняшнем матче!?
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    Dmytro Dmytro, 22.01.2022 16:41
    0
    Який ліміт на легіонерів в 1 лізі?
    Ссылка
    Tridentglory
    online
    Tridentglory, 22.01.2022 16:33
    0
    Нагнули болгарских грандов!
    Ссылка
    Дмитрий Суслов
    online
    Дмитрий Суслов, 22.01.2022 16:32
    0
    А где Балули???
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 22.01.2022 16:07
    0
    Ждём Металлист в УПЛ всем миром, хотя нет, стоп, есть те кто не ждут, автобусники из Кипра.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 22.01.2022 16:48
    -1
    Ligeros-Partagas, 22.01.2022 16:41
    А еще болелы Днепра не ждут.
    У них и клуба сейчас нет(
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    Dmytro Dmytro, 22.01.2022 16:40
    -1
    Нагадайте скільки пенальті бив металіст і скільки червоних було показати ано суперникам? Не виправдання,а цифри...)
    Ссылка
    Ligeros-Partagas
    Ligeros-Partagas, 22.01.2022 16:41
    -2
    Face Control, 22.01.2022 16:07
    Ждём Металлист в УПЛ всем миром, хотя нет, стоп, есть те кто не ждут, автобусники из Кипра.
    А еще болелы Днепра не ждут.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 22.01.2022 16:23
    -2
    AK.228, 22.01.2022 16:20
    Круто
    А ведь это только сборы, прикинь что скоро Металлист в УПЛ начнёт вытворять.
    Ссылка
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