Металлист разгромил соперника в первом матче на сборе

Команда Первой лиги Металлист провела первый матч на сборе в Турции. Соперником был софийская «Славия».
«Металлист» выиграл со счетом 5:0.
Металлист — Славия — 5:0
Голы: Подлепенец, 2, Рязанцев, 46, Мизюк, 53, Мурза, 55, Сарапий, 78
Металлист (первый тайм): Федотов, Маилтон, Мизюк, Федорив (к), Горбунов, Танковский, Ралюченко, Подлепенец, Шамич, Риаскос, Пейшото
Металлист (первый тайм): Федотов, Танчик, Мизюк (Цвиренко, 80), Порох, Романюк, Сарапий, Демченко (к), Подлепенец (Красников, 76), Рязанцев, Харрис, Мурза
Источник — Sport.ua
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