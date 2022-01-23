В товарищеском поединке на учебно-тренировочном сборе в Турции харьковский «Металлист» обыграл софийскую «Славию» со счетом 5:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Металлист» — «Славия» — 5:0
Голы: Подлепенец, 2, Рязанцев, 46, Мизюк, 53, Мурза, 55, Сарапий, 78
Источник — ФК Металлист
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