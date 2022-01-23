Украинка Киченок проиграла в 1/8 финала Australian Open

29-летняя украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с 38-летним мексиканцем Сантьяго Гонсалесом уступила в 1/8 финала смешанного турнира Australian Open.
Дуэт Киченок/Гонсалес в трех сетах проиграл паре Ена Шибахара/Бен Маклахлан — 4:6, 6:3, 10:8.
Поединок длился 1 час 26 минут.
Источник — Sport.ua
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