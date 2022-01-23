Украинка Киченок проиграла в 1/8 финала Australian Open

В поединке смешанных пар спортсменка вместе с Сантьяго Гонсалесом уступила дуэту Шибахара/Маклахлан

  • 23.01.2022 07:10
  • 181 просмотр
  • 1 комментарий
Украинка Киченок проиграла в 1/8 финала Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летняя украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с 38-летним мексиканцем Сантьяго Гонсалесом уступила в 1/8 финала смешанного турнира Australian Open.

Дуэт Киченок/Гонсалес в трех сетах проиграл паре Ена Шибахара/Бен Маклахлан — 4:6, 6:3, 10:8.

Поединок длился 1 час 26 минут.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    online
    Spectra, 23.01.2022 07:41 (изменен)
    0
    Киченки это не те на которых стоит рассчитывать , а хочется же какой-то шлем, но некому, может быть Даяна с Мартой подрастут и сделаею нам счастье
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