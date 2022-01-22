В четверг, 20 января, состоялся ответный поединок полуфинала Кубка английской лиги.
«Арсенал» проиграл «Ливерпулю» (0:2). Первый матч завершился ничьей (0:0).
Арсенал – Ливерпуль – 0:2. Дубль Диого Жоты. Видео голов и обзор матча
События матча
|90'
|Томас Парти (Арсенал) получает красную карточку.
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.