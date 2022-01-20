Арсенал
0 : 2
Ливерпуль
20.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль выбил Арсенал и прошел в финал Кубка английской лиги

В финале Красные сыграют против Синих

  • 20.01.2022 23:38
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Ливерпуль выбил Арсенал и прошел в финал Кубка английской лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся второй полуфинальный поединок Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Первая встреча завершилась со счетом 0:0.

А вот во втором матче «Ливерпуль» победил 2:0 благодаря дублю Жоты.

Команда Юргена Клоппа вышла в финал, где сыграет против «Челси».

Кубок английской лиги. Полуфинал

Арсенал - Ливерпуль 0:2 (первый матч 0:0)
Голы: Жота, 19, 79

Арсенал: Рэмсдэйл, Томиясу, Уайт, Габриэль, Тирни, Локонга, Сака, Роу (Партей, 74), Эдегор, Мартинелли, Ляказетт (Нкетиа, 74)

Ливерпуль: Келлер, Александер-Арнольд, Матип (Конате, 46), ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 76), Джонс, Гордон (Минамино, 63), Фирмино (Уильямс, 84), Жота

Источник — Sport.ua

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