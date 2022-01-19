Арсенал
0 : 0
Ливерпуль
20.01.2022 21:45   ТВ-трансляция: 

Арсенал – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги

Ответная игра, в которой решится судьба выхода в финал

  • 19.01.2022 11:10
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Арсенал – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 января, состоится второй матч полуфинала Кубка английской лиги по футболу. «Арсенал» на своем стадионе «Эмирейтс» примет «Ливерпуль». Начало матча в 21:45. Первая игра завершилась со счетом 0:0.

«Арсенал»

 

В первом поединке «Арсенал» смотрелся достойно и сумел устоять в игре с мощной командой Клоппа, несмотря на удаление Гранита Джаки в первом тайме. Игра завершилась вничью. На выходных «канониры» не играли, что позволило команде восстановиться. 

В этом сезоне под руководством Микеля Артеты лондонцы постепенно выбираются из кризиса и всерьез претендуют на попадание в топ-4 АПЛ по итогам сезона. В последнем туре чемпионата, первого января «Арсенал» провел еще один хороший матч с «Манчестер Сити», но потерпел поражение со счетом 1:2. Хотя до этого в активе лондонцев была серия из четырех побед подряд.

Из-за Кубка Африки «Арсенал» не сможет рассчитывать на ряд игроков основы, Пьера Эмерика Обамеянга, Николя Пепе, Мохамеда Эльнени и Томаса Партея. Также не сыграет Гранит Джака, который в первом матче был удален.

«Ливерпуль»

 

«Ливерпуль» является фаворитом этого противостояния. Ничью в первом матче нельзя назвать успехом для подопечных Клоппа. После игры с «Арсеналом» «красные» разгромили на своем поле «Брентфорд» (3:0) в рамках АПЛ.

На этот раз «Ливерпуль» не только хорошо защищался, но и эффективно атаковал. По голу забили Фабиньо, Алекс Окслейд-Чемберлейн и Такуми Минамино. После 21 сыгранного матча мерсисайдцы занимают второе место в АПЛ, отставая от «Манчестер Сити» на 11 очков, но имея две игры в запасе.

В ближайших матчах «Ливерпулю» придется играть без Мохамеда Салаха и Садио Мане, которые уехали на Кубок Африки. И для Юргена Клоппа это большая проблема, поскольку равноценной замены египтянину и сенегальцу у него нет.

 

Ориентировочные составы

«Арсенал»: Рамсдэйл – Холдинг, Габриэл, Тирни, Сака, Уайт, Локонга, Мартинелли, Ляказетт, Нкетиа.

«Ливерпуль»: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Минамино, Фирмино, Жота.

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20 января, четверг

Арсенал – Ливерпуль
Лондон. Стадион «Эмирейтс». Старт в 21:45
Трансляция на Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 2:1

Источник — Sport.ua

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