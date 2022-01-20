Арсенал
0 : 0
Ливерпуль
16’   ТВ-трансляция: 

Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 января в 21:45 второй матч 1/2 финала Кубка Английской лиги

  • 20.01.2022 21:35
  • 268 просмотров
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Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 января, в 21:45 состоится ответный поединок полуфинала Кубка английской лиги, в котором «Арсенал» примет «Ливерпуль». Первый матч завершился ничьей (0:0).

Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник — Sport.ua

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