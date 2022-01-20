В четверг, 20 января, в 21:45 состоится ответный поединок полуфинала Кубка английской лиги, в котором «Арсенал» примет «Ливерпуль». Первый матч завершился ничьей (0:0).
Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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