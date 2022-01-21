ВИДЕО. Против Барти нет приема. Эшли не проигрывает подачу 58 геймов подряд

Австралийка уверенно движется к победе на Australian Open

  • 21.01.2022 18:03
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ВИДЕО. Против Барти нет приема. Эшли не проигрывает подачу 58 геймов подряд
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

Первая ракетка мира Эшли Барти в третьем круге Australian Open обыграла Камилу Джорджи (6:2, 6:3) и довела победную серию до семи матчей.
 
Что более удивительно, в последних шести встречах австралийка ни разу не отдала своей подачи, это 57 геймов подряд. К примеру, в матче с Джорджи Эшли выиграла 25 из 27 очков на своей первой подаче.
 
Также стоит отметить, что три самых коротких матчах в основной сетке Открытого чемпионата Австралии у женщин состоялись с участием Барти.
 
В следующем раунде она сразится против Аманды Анисимовой из США, которая неожиданно выбила из борьбы действующую чемпионку Наоми Осаку из Японии.

Источник — Twitter

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