ВИДЕО. Против Барти нет приема. Эшли не проигрывает подачу 58 геймов подряд

Первая ракетка мира Эшли Барти в третьем круге Australian Open обыграла Камилу Джорджи (6:2, 6:3) и довела победную серию до семи матчей.



Что более удивительно, в последних шести встречах австралийка ни разу не отдала своей подачи, это 57 геймов подряд. К примеру, в матче с Джорджи Эшли выиграла 25 из 27 очков на своей первой подаче.



Также стоит отметить, что три самых коротких матчах в основной сетке Открытого чемпионата Австралии у женщин состоялись с участием Барти.



В следующем раунде она сразится против Аманды Анисимовой из США, которая неожиданно выбила из борьбы действующую чемпионку Наоми Осаку из Японии.