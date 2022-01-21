ДЕРЕК: «Я буду одним из лучших как лично, так и с командой»

Нападающий «Металлиста 1925» Дерек Рибейро, пропустивший почти всю первую часть сезона из-за тяжелой травмы, рассказал о своем восстановлении от повреждения и поделился планами на весеннюю часть чемпионата.

«Это был трудный процесс восстановления, как физически, так и психологически. Но все трудности позади. Все это благодаря Богу и моей семье, которая все время была рядом и помогала мне пройти этот трудный путь восстановления. Сейчас я очень счастлив, что могу заниматься футболом. Теперь постараюсь очень качественно подготовиться, чтобы во второй части сезона показать семье и болельщикам лучшего Дерека.

С нагрузками справляюсь нормально. Думаю, все будет хорошо, и я буду одним из лучших как лично, так и с командой», – сказал Дерек.

Напомним, что первую часть сезона харьковский клуб завершил на 10-м месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.