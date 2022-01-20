Чемпионка US Open не смогла пробиться в третий круг Australian Open

Британская теннисистка Эмма Радукану (№18 WTA) завершила борьбу в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису.



В матче второго круга чемпионка US Open-2021 в трех партиях проиграла Данке Ковинич из Чорногории (№98 WTA).



Australian Open. Второй круг

Данка Ковинич (Черногория) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:4, 4:6, 6:3



Отметим, что в этой четверти сетки сегодня состоялся массовый вылет сеяных. Турнир покинули Гарбинье Мугуруса, Аннет Контавейт и Елена Рыбакина. Самый высокий номер посева остался у Симоны Халеп, которой еще предстоит матч второго раунда.



Ковинич в следующем поединке померится силами против победительницы встречи Симона Халеп – Беатрис Хаддад Майя.