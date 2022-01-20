Чемпионка US Open не смогла пробиться в третий круг Australian Open

Британская теннисистка Эмма Радукану (№18 WTA) завершила борьбу в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче второго круга чемпионка US Open-2021 в трех партиях проиграла Данке Ковинич из Чорногории (№98 WTA).
Australian Open. Второй круг
Данка Ковинич (Черногория) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:4, 4:6, 6:3
Отметим, что в этой четверти сетки сегодня состоялся массовый вылет сеяных. Турнир покинули Гарбинье Мугуруса, Аннет Контавейт и Елена Рыбакина. Самый высокий номер посева остался у Симоны Халеп, которой еще предстоит матч второго раунда.
Ковинич в следующем поединке померится силами против победительницы встречи Симона Халеп – Беатрис Хаддад Майя.
Источник — Sport.ua
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А, Радукану знову доказала, що вона таки вискочка, а Фернандес треба ще дати пару шансів.
А, Радукану знову доказала, що вона таки вискочка, а Фернандес треба ще дати пару шансів.
Я смотрел матч, очень классный был и эмоциональный. Радукану хоть и проиграла, но в очередной раз продемонстрировала свой потенциал. Большую часть матча играла без форхенда. Сильно ее беспокоила мозоль и она справа исключительно резала и бросала дропы. Но, мне показалось, что и без мозоли она была не совсем в кондиции... Теряла концентрацию часто, играла волнами, то блестящий теннис, то ошибки на ровном месте. Ковинич молодец, показала свой максимум - фирменный силовой теннис, первая подача у нее крутая, плюс не дура, грузила Эмму под право. Постепенно она приспособилась к дропам и плассирующим слайсам соперницы. В общем, молодец без всяких оговорок
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