Чемпионка US Open не смогла пробиться в третий круг Australian Open

Эмма Радукану проиграла Данке Ковинич из Чорногории

  • 20.01.2022 13:04
  • 1776 просмотров
  • 13 комментариев
Чемпионка US Open не смогла пробиться в третий круг Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Британская теннисистка Эмма Радукану (№18 WTA) завершила борьбу в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису.
 
В матче второго круга чемпионка US Open-2021 в трех партиях проиграла Данке Ковинич из Чорногории (№98 WTA).
 
Australian Open. Второй круг
Данка Ковинич (Черногория) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:4, 4:6, 6:3
 
Отметим, что в этой четверти сетки сегодня состоялся массовый вылет сеяных. Турнир покинули Гарбинье Мугуруса, Аннет Контавейт и Елена Рыбакина. Самый высокий номер посева остался у Симоны Халеп, которой еще предстоит матч второго раунда.  
 
Ковинич в следующем поединке померится силами против победительницы встречи Симона Халеп – Беатрис Хаддад Майя.

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 20.01.2022 13:15
    +4
    Вискочка отримала своє, мій лайк чорногорці, яка дійсно провела якісний матч. А взагалі, щось у жінок сьогодні сенсацій забагато. Від Контавейт точно не очікував. Таусон пішла на прорив?
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    sirjoga
    online
    sirjoga, 20.01.2022 13:05
    +4
    Ну все, тепер Ковініч візьме Шлем))
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    Oksana Karpevych
    online
    Oksana Karpevych, 20.01.2022 13:42
    +3
    Очікувано-передбачувано. і зовсім не сенсаційно. Я бачила лише частину третього сету, вболівала за Данку. Молодець чорногорка. Зарано піднесли Радукану на Олімп, що вона сама і спростовує своєю грою.
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    maxno
    maxno, 20.01.2022 13:46
    +2
    Чемпионка открытого чемпионата США 2 круг и на вылет финалистка 1 круг и на вылет . Мыльные шарики как и Остапенко.
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    kollekciy
    online
    kollekciy, 20.01.2022 13:26
    +2
    Це єдина гра не можна було вгадати великий коефіцієнт, бо насправді це вже не велика сенсація, от сьогодні сенсацій ще награли достатньо, включаючи творіння наших дівчат. Хто ставить на сенсації та вгадує де, той продовжує брати своє.
    А, Радукану знову доказала, що вона таки вискочка, а Фернандес треба ще дати пару шансів.
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    Spectra
    Spectra, 20.01.2022 13:13
    +2
    Эмма так и останется выскочкой на всю карьеру, но за то шлем выиграла, то чего добиться Элина уже не может столько времени!
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    Назар Пундяк Fin
    online
    Назар Пундяк Fin, 20.01.2022 14:07
    +1
    Stanislav Matusevych, 20.01.2022 13:15
    Вискочка отримала своє, мій лайк чорногорці, яка дійсно провела якісний матч. А взагалі, щось у жінок сьогодні сенсацій забагато. Від Контавейт точно не очікував. Таусон пішла на прорив?
    Зайшов сюди у коментарі щоб знайти твій коментар і був впевнений що почнеш зі словами "вискочка ггг. Вгадав))
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    Muskrat2
    Muskrat2, 20.01.2022 13:11
    +1
    Больший шок, что Контавейт опять вылетела, а это недоразумение проигрывало всем подряд и раньше.
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    sv_2000
    sv_2000, 20.01.2022 14:08
    0
    kollekciy, 20.01.2022 13:26
    Це єдина гра не можна було вгадати великий коефіцієнт, бо насправді це вже не велика сенсація, от сьогодні сенсацій ще награли достатньо, включаючи творіння наших дівчат. Хто ставить на сенсації та вгадує де, той продовжує брати своє.
    А, Радукану знову доказала, що вона таки вискочка, а Фернандес треба ще дати пару шансів.
    Ну пипец логика))) Говоришь Эмма выскочка, доказано окончательно и бесповоротно, а Лейле надо шанс дать.... бедная Эмма, послушалась бы тебя, поняла, что нефик уже мучаться
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    vital
    vital, 20.01.2022 13:51
    0
    Все одно приємно дивитися матчі за участю Емми. Важко сказати чого загалом досягне Радукану в жіночому тенісі. Багато є прикладів позитивних і не дуже. Та ж Бенчіч після першого успіху зникала і поверталася через декілька років. Але ці юні зірки заповнюють трибуни. Не на чорногорку ж вони прийшли, для якої сьогоднішня перемога забезпечила лише дебютний вихід у її кар'єрі в 3-є коло турніру Великого шолому.
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    captain2009
    captain2009, 20.01.2022 13:24
    0
    Stanislav Matusevych, 20.01.2022 13:15
    Вискочка отримала своє, мій лайк чорногорці, яка дійсно провела якісний матч. А взагалі, щось у жінок сьогодні сенсацій забагато. Від Контавейт точно не очікував. Таусон пішла на прорив?
    зараз Вам деякі розкажуть про вискочок ))) Ось матч Нік проти м0ск@ля був вогонь. Гравці просто палали на корті. Шкода, що Нік програв, але теніс був космічного рівня. А Радукану нехай доводить, що вона не каліф на годину.
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    sv_2000
    sv_2000, 20.01.2022 14:05
    -1
    vital, 20.01.2022 13:51
    Все одно приємно дивитися матчі за участю Емми. Важко сказати чого загалом досягне Радукану в жіночому тенісі. Багато є прикладів позитивних і не дуже. Та ж Бенчіч після першого успіху зникала і поверталася через декілька років. Але ці юні зірки заповнюють трибуни. Не на чорногорку ж вони прийшли, для якої сьогоднішня перемога забезпечила лише дебютний вихід у її кар'єрі в 3-є коло турніру Великого шолому.
    Ага, Эмма очень яркая теннисистка и позитивная.... Если прогнозировать ее будущие достижения, то все зависит от ее головы. Будет концентрирована на спорте, переживет медные трубы, то станет великой чемпионкой. Все для этого у нее есть
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    sv_2000
    sv_2000, 20.01.2022 14:02 (изменен)
    -2
    Удивляет меня на этом сайте такая массовая неприязнь к этой яркой теннисистке))) Зависть что ли...
    Я смотрел матч, очень классный был и эмоциональный. Радукану хоть и проиграла, но в очередной раз продемонстрировала свой потенциал. Большую часть матча играла без форхенда. Сильно ее беспокоила мозоль и она справа исключительно резала и бросала дропы. Но, мне показалось, что и без мозоли она была не совсем в кондиции... Теряла концентрацию часто, играла волнами, то блестящий теннис, то ошибки на ровном месте. Ковинич молодец, показала свой максимум - фирменный силовой теннис, первая подача у нее крутая, плюс не дура, грузила Эмму под право. Постепенно она приспособилась к дропам и плассирующим слайсам соперницы. В общем, молодец без всяких оговорок
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