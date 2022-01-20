Australian Open. Финалистки Итогового турнира выбыли из борьбы за трофей

Гарбинье Мугуруса и Анетт Контавейт не смогли пробиться в третий раунд

  • 20.01.2022 10:50
  • 1295 просмотров
  • 2 комментария
Australian Open. Финалистки Итогового турнира выбыли из борьбы за трофей
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарбинье Мугуруса

В четверг на кортах Мельбурна продолжаются матчи второго круга в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису.
 
Лидеры посева в третьей четверти женской одиночной сетки Гарбинье Мугуруса и Анетт Контавейт, будучи фаворитками своих матчей, досрочно завершили борьбу на турнире. Также не смогла доиграть свой матч 12-я сеяная Елена Рыбакина из Казахстана.
 
Это означает, что самой высокорейтинговой теннисисткой в этой части сетки остается экс-первая ракетка мира Симона Халеп. Также здесь присутствует и чемпионка US Open Эмма Радукану. Встреча этих теннисисток возможна уже в третьем круге.

Australian Open. Второй круг
Ализе Корне (Франция) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:3, 6:3

Клара Таусон (Дания) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:2, 6:4

Чжан Шуай (Китай) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:4, 1:0 (отказ)

Отметим, что Гарбинье Мугуруса и Анетт Контавейт – финалистки Итогового турнира-2021.

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
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    Spectra
    Spectra, 20.01.2022 12:31
    0
    Лучше пусть Халеп выйдет, а то опять какой-то шлак выйдет в финал, для верхней сетки это будет лёгкий шлем!
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    Sashamar
    Sashamar, 20.01.2022 12:20
    0
    Трохи не так. Халеп залишається найбільш титулованою. Найбільш рейтингова - Соболенко (хоч сьогодні китаянка була близька...)
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