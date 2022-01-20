Australian Open. Финалистки Итогового турнира выбыли из борьбы за трофей

В четверг на кортах Мельбурна продолжаются матчи второго круга в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису.



Лидеры посева в третьей четверти женской одиночной сетки Гарбинье Мугуруса и Анетт Контавейт, будучи фаворитками своих матчей, досрочно завершили борьбу на турнире. Также не смогла доиграть свой матч 12-я сеяная Елена Рыбакина из Казахстана.



Это означает, что самой высокорейтинговой теннисисткой в этой части сетки остается экс-первая ракетка мира Симона Халеп. Также здесь присутствует и чемпионка US Open Эмма Радукану. Встреча этих теннисисток возможна уже в третьем круге.

Australian Open. Второй круг

Ализе Корне (Франция) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:3, 6:3



Клара Таусон (Дания) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:2, 6:4



Чжан Шуай (Китай) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:4, 1:0 (отказ)

Отметим, что Гарбинье Мугуруса и Анетт Контавейт – финалистки Итогового турнира-2021.