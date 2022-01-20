Рома
0 : 0
Лечче
20.01.2022 22:00   ТВ-трансляция: 

Рома – Лечче. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии

Победитель гарантированно следующим получит соперника топ-уровня

  • 20.01.2022 00:04
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Рома – Лечче. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 января, в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» состоится матч 1/8 финала Кубка Италии по футболу, в котором сыграют местная «Рома» и «Лечче». Стартовый свисток рефери Мануэль Вольпи из Ареццо прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Рома


Подопечные Жозе Моуриньо сейчас находятся в том положении, когда все сторонние состязания было бы неплохо оставить в стороне, пока не будут решены вопросы о положении команды в национальном первенстве. Группа лидеров в Италии в этом году собралась достаточно плотная, и обоим римским коллективам в ней совершенно нет места. Как итог, удел современной «Ромы» – борьба за последнее из вакантных на данный момент мест в еврокубковых состязаний против «Фиорентины», но и тут соперники играют на достаточно качественном уровне для того, чтобы оказывать серьезное заочное сопротивление.

Пока нет необходимости говорить о плей-офф Лиги конференций УЕФА, «волкам» было бы неплохо обеспечить себе хотя бы равное количество набранных очков с «лилиями», с учетом одного еще не проведенного матча у соперников. Однако, в ситуацию вмешивается розыгрыш национального Кубка, где «Рома» не побеждала с сезона-2007/08, поэтому не имеет морального права отказываться от возможности побороться за данный трофей. Тем более, что на дебютном для «джаллоросси» этапе в текущем розыгрыше достался соперник существенно более низкого уровня.

Лечче


Уже идет второй год, как «паприканцы» вынуждены коротать дни во втором по силе дивизионе Италии, поэтому вылазки в рамках Кубка страны являются для них прекрасным поводом вспомнить о своем единственном сезоне (2019/20) в элите за последнее десятилетие, который в итоге все равно завершился понижением в классе с 18 места в турнирной таблице. Примечательно, что у данного клуба совпадают сразу два прозвища с их будущими соперниками: «волки» и «джаллоросси» («желто-красные»), поэтому комментаторам точно придется поднапрячься в плане фантазии.

А вот с чем трудностей точно не возникнет, так это с определением фаворита будущей игры. Подопечные Марко Барони очень хотят вернуться в следующем футбольном году в Серию A, но сейчас идут только пятыми в турнирной таблице своего дивизиона. Впрочем, это положение достаточно относительно, так как разрыв между первым и десятым местом в Серии B сейчас составляет всего 10 очков, поэтому борьба там еще далека от своего завершения. «Лечче» при этом не забывал продвигаться и в Кубке, обыграв на предыдущих этапах «Парму» (3:1) и «Специю» (2:0). Стало быть, опыт обыгрывать команды «элиты» уже имеется.

Ориентировочные составы


«Рома»: Фусато – Винья, Кумбулла, Ибаньес, Мэйтленд-Найлз – Верету, Оливейра – Бове, Кристанте, Дзаньоло – Феликс.

«Лечче»: Габриэль – Галло, Гендрей, Дермаку, Калабрези – Майер, Блин – Оливьери, Гарджуло, Хельгасон – Кода.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что хозяева должны разбираться со своими соперниками достаточно уверенно, но решающий удар нанесут только после перерыва. Нашей ставкой будет позиция – Фора. 2-й тайм. «Рома» (-1.0) с коэффициентом 2.44 по линии Parimatch.

20 января, четверг

«Рома» – «Лечче»
Рим. «Стадио Олимпико». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Мануэль Вольпи (Ареццо, Италия)
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch  
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Александр Снитко, Sport.ua

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