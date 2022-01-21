Рома – Лечче – 3:1. Победа команды Моуриньо. Видео голов и обзор матча

У матче 1/8 финала Кубка Италии «Рома» победила «Лечче» (3:1) и теперь в четвертьфинале сыграет с «Интером».

В составе победителей отличились Мараш Кумбулла, Тэмми Абрахам и Элдор Шомуродов. У гостей, которые играли в меньшинстве с 62-й минуты, забил Артуро Калабрези.

Кубок Италии. 1/8 финала

Рома – Лечче – 3:1

Голы: Калабрези, 14 (0:1). Кумбулла, 40 (1:1). Абрахам, 54 (2:1). Шомуродов, 81 (3:1).

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Роджер Ибаньес, Кумбулла, Кристанте, Мэйтланд-Найлс (Винья, 47), Верету (Мхитарян, 46), Сержиу Оливейра, Абрахам (Залевски, 86), Перес (Дзаньоло, 46), Афена-Гьян (Шомуродов, 64)

Предупреждения: Афена-Гьян 38, Роджер Ибаньес 71, Абрахам 76 – Листковски 12

Судья: Вольпи.

Видеообзор матча.

ГОЛ! 0:1. Калабрези, 14 мин.

ГОЛ! 1:1. Кумбулла, 40 мин.

ГОЛ! 2:1. Абрахам, 54 мин.

Удаление, Гаргуло (Лечче), 62 мин.

ГОЛ! 3:1. Шомуродов, 81 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.