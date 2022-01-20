Рома
3 : 1
Лечче
20.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

С кем сыграет команда Малиновского? Известны пары 1/4 финала Кубка Италии

Последним участником четвертьфиналов стала «Рома»

  • 20.01.2022 23:56
  • 1000 просмотров
  • 0 комментариев
С кем сыграет команда Малиновского? Известны пары 1/4 финала Кубка Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Последним участником четвертьфиналов Кубка Италии стала «Рома», которая обыграла «Лечче».

Стали известны все пары 1/4 финала. «Аталанта» Руслана Малиновского сыграет с «Фиорентиной», а в случае выхода в полуфинал сразится с «Ювентусом» или «Сассуоло».

Матчи пройдут 8-10 февраля.

Кубок Италии. 1/8 финала

Рома - Лечче 3:1
Голы: Кумбулла, 40, Абрахам, 54, Шомуродов, 81 - Калабреси, 14

Пары 1/4 финала Кубка Италии

Ювентус - Сассуоло

Аталанта - Фиорентина

Милан - Лацио

Интер - Рома

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности