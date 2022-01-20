С кем сыграет команда Малиновского? Известны пары 1/4 финала Кубка Италии

Последним участником четвертьфиналов Кубка Италии стала «Рома», которая обыграла «Лечче».
Стали известны все пары 1/4 финала. «Аталанта» Руслана Малиновского сыграет с «Фиорентиной», а в случае выхода в полуфинал сразится с «Ювентусом» или «Сассуоло».
Матчи пройдут 8-10 февраля.
Кубок Италии. 1/8 финала
Рома - Лечче 3:1
Голы: Кумбулла, 40, Абрахам, 54, Шомуродов, 81 - Калабреси, 14
Пары 1/4 финала Кубка Италии
Ювентус - Сассуоло
Аталанта - Фиорентина
Милан - Лацио
Интер - Рома
Источник — Sport.ua
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